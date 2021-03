NVIDIA zmienia wysokość abonamentu GeForce NOW. Ile zapłacimy za granie w chmurze?

Źródło: NVIDIA

Od kiedy 4 lutego 2020 roku platforma GeForce NOW wyszła z zamkniętej bety, gracze mogli korzystać z niej za darmo w ramach godzinnych sesji, bądź wykupić abonament Founders i w pełni wykorzystać jej potencjał. W zamian za opłacanie miesięcznej subskrypcji otrzymywaliśmy priorytetowy dostęp do serwerów gamingowych NVIDII oraz znacznie wydłużoną sesję streamingową trwającą do sześciu godzin. Jednak już od pierwszych dni funkcjonowania usługi korporacja informowała klientów, że abonament Founders za 25 złotych to oferta promocyjna, która prędzej czy później zostanie zrewidowana. Ten czas właśnie nadszedł.

NVIDIA właśnie zakończyła program subskrypcyjny Founders, który zostanie zastąpiony przez Subskrypcję GeForce NOW Priority. Wraz ze zmianą nazewnictwa zmieni się także koszt korzystania z serwisu, wysokość abonamentu wzrosła do 49 zł miesięcznie. Zniknęła także możliwość opłacenia półrocznej subskrypcji, w miejscu której pojawiła się subskrypcja na 12 miesięcy za 490 zł. Warto jednak zauważyć, że podwyżka nie dotknie obecnych subskrybentów. Klienci, którzy do tej pory opłacali plan Founders (w wersji miesięcznej bądź półrocznej) nadal będą mogli korzystać z promocyjnego abonamentu w wysokości 25 zł.

Zmiany w sposobie finansowania usługi wynikają bezpośrednio ze wzrostu zainteresowania GeForce NOW na przestrzeni ostatnich miesięcy. Z platformy korzysta obecnie 10 milionów użytkowników, co według korporacji najlepiej świadczy o tym, że serwis wkroczył w kolejną fazę rozwoju i czas zakończyć wczesny etap wdrożeniowy.

GeForce NOW – przyszłość cloud gamingu

Podwyższenie kwoty abonamentu to tylko pierwszy krok na drodze do usprawnienia działania GeForce NOW. Wraz z aktualizacją 2.0.28, która trafi do odbiorców w ciągu najbliższego tygodnia, platforma pozwoli korzystać z technologii Vsync. Dzięki niej serwery NVIDII będą synchronizować pracę kart graficznych z częstotliwością odświeżania matrycy naszego monitora. Pozwoli to zredukować opóźnienie w wyświetlaniu treści oraz pozbyć się efektu rwania obrazu. Oprócz tego firma wdroży nową technologię adaptacyjnego buforowania, która ma zwiększyć bit rate podczas korzystana z platformy za pośrednictwem wolnych łącz internetowych.

Kolejne istotne zmiany z punktu widzenia odbiorcy końcowego zostaną wdrożone w ciągu kilku najbliższych tygodni. Firma planuje zaimplementować kilka rozwiązań, które zauważalnie przyspieszą proces wczytywania gier. Pomoże w tym m.in. powiązanie kont z kluczowymi, najczęściej odpalanymi tytułami. Jeśli ktoś regularnie odpala za pośrednictwem GeForce NOW np. Cyberpunka 2077, ta gra zostanie na stałe powiązana z przestrzenią serwerową przypisaną do danego użytkownika. Ponadto NVIDIA wybuduje kolejne centra przetwarzania danych, pierwsze nowe serwerownie pojawią się w Phoenix w Arizonie oraz Montrealu.

Przedstawiciele korporacji poinformowali także o kolejnych siedmiu grach, które w tym tygodniu trafiły do biblioteki GeForce NOW:

Do Not Feed the Monkeys (Steam),

GoNNER (Steam),

Loop Hero

Monopoly Plus (Steam),

Snooker 19 (Steam),

System Shock: Enhanced Edition (Steam),

Wanba Warriors (Steam).

Wzrost abonamentu usługi zawsze wzbudza kontrowersje, jednak w przypadku GeForce NOW od dawna było wiadomo, że pakiet Founders prędzej czy później musi zdrożeć, gdyż konkurencja narzuciła znacznie wyższe opłaty abonamentowe. Za możliwość grania w chmurze xCloud od Microsoftu trzeba zapłacić 55 zł, a za dostęp do Stadii Pro - 39 zł. Co prawda ten ostatni serwis funkcjonuje w darmowej wersji, ale same gry musimy kupić z katalogu Google. Jedynie Destiny 2 oraz Super Bomberman R Online udostępniono wszystkim użytkownikom Stadii bez żadnych dodatkowych opłat.