Nvidia wprowadza na rynek Super karty graficzne

fot. NVIDIA

Reklama

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Nvidia zaprezentowała na targach CES 2024 w Las Vegas trzy nowe karty graficzne Super, które jeszcze w styczniu trafią do sprzedaży. Należą do nich GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4070 Super. Nowe produkty zapewniają bardzo potrzebną aktualizację środkowej i górnej półki oferty Nvidia.

Pierwsza na rynek trafi model RTX 4070 Super. Dostępna będzie już od 17 stycznia w cenie od 2999 zł. Model 4070 czeka zaś obniżka do poziomu ok. 2799 zł. 4070 Super nadal wykorzystuje rdzeń AD104, podobnie jak 4070 i 4070 Ti, ale ma konfigurację bliższą 4070 Ti. W porównaniu do 4070, liczba multiprocesorów strumieniowych (SM) wzrosła z 46 do 56 oraz 7168 rdzeni CUDA – niewiele mniej niż 60 SM i 7680 rdzeni CUDA w 4070 Ti. Podsystem pamięci jest jednak taki sam jak w RTX 4070, więc otrzymujemy 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej magistrali, zapewniającej przepustowość 504 GB/s.

fot. NVIDIA

Nvidia pokazała slajd demonstrujący różnicę wydajności w stosunku do RTX 3070 i RTX 2070, z i bez generowania klatek, a także pokazujący wzrost wydajności w stosunku do RTX 4070. Nvidii podaje, że 4070 Super jest o 15% szybszy niż 4070 i o 5% wolniejszy niż 4070 Ti.

W efekcie Nvidia oferuje nowy produkt zapewniający o około 15% wyższą wydajność. Powinno to pozwolić jej lepiej konkurować z Radeonem RX 7800 XT w tym segmencie cenowym. Cena 4070 Super wygląda rozsądnie, jeśli zakładany 15% wzrost wydajności jest realny. Dodanie odblokowanych rdzeni spowodowało 10% wzrost TGP, który obecnie wynosi 220W.

Jako następna dostępna będzie RTX 4070 Ti Super. Od 24 stycznia w cenie 3999 zł, zastępując RTX 4070 Ti. Stary model zostanie wycofany. Model 4070 Ti Super ma już rdzeń AD103 i otrzymujemy 256-bitowy interfejs pamięci z 16 GB pamięci GDDR6X, w porównaniu z poprzednimi 12 GB. Zwiększa to przepustowość pamięci o 33 procent, nieco poniżej tego, co oferuje RTX 4080, ponieważ pamięć 4070 Ti Super nie jest taktowana tak wysoko.

fot. NVIDIA

Konfiguracja rdzenia to okrojony AD103, choć nadal mocniejszy niż oryginalny 4070 Ti na AD104, oferujący 66 SM i 8 448 rdzeni CUDA – wzrost o 10%, osiągnięty przy tym samym 285 W TGP. Nvidia sugeruje, że model ten powinien być o 10% szybszy od RTX 4070 Ti, co w połączeniu ze znacznym wzrostem pojemności pamięci VRAM wydaje się rozsądną poprawą. Liczba multiprocesorów strumieniowych jest o 13% mniejsza w porównaniu do RTX 4080, a przepustowość pamięci o 6% niższa, co sugeruje, że karta ta może zbliżyć się do wydajności 4080.

Kluczowym pytaniem będzie to, jak dobrze ten model konkuruje z RTX 4070 Super i AMD Radeon RX 7900 XT. Model ten wydaje się bardziej konkurencyjny w tym przedziale cenowym od AMD, choć może być tylko o około 20-25% szybszy niż 4070 Super, będąc droższym o 33%. Taka strategia cenowa jest typowa na rynku kart graficznych, gdzie wzrost wydajności nie idzie w parze ze wzrostem ceny.

Flagowcem serii Super jest RTX 4080 Super, która zadebiutuje 31 stycznia w cenie 4999 zł. Ten model przeszedł najmniej zmian sprzętowych w porównaniu do swojego poprzednika, który nie był wystarczająco Super i został wycofany z produkcji. Nadal jest to chipset AD103, w pełni odblokowany z 80 SM i 10 240 rdzeniami CUDA. Do tego 16 GB pamięci GDDR6X z niewielkim wzrostem przepustowości do 23 Gb/s. Nvidia oczekuje, że karta ta będzie tylko o 3% szybsza od RTX 4080, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę podobieństwa sprzętowe.

fot. NVIDIA

Za to dużym ulepszeniem w stosunku do RTX 4080 Super jest niższa cena. Oryginalna karta 4080 kosztowała 5999 zł, więc Nvidia oferuje teraz nieco szybszy produkt, ale o tysiąc złotych tańszy.

Z ceną 4999 zł karta 4080 Super dobrze wpisuje się w zaktualizowany cennik Nvidii, oferując około 20% więcej multiprocesorów strumieniowych niż 4070 Ti Super za 25% wyższą cenę. Wcześniej przejście z modelu 4070 Ti na modele inne niż Super 4080 wymagało o 50% wyższego kosztu za 25% wzrost wydajności.

Nvidia zaoferuje modele Founders Edition zarówno dla 4080 Super, jak i 4070 Super, podczas gdy 4070 Ti Super będzie dostępny tylko u innych producentów kart graficznych, jak ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY i ZOTAC.

Niewykluczone jest też pojawienie się większej liczby procesorów graficznych z serii 40, być może za kilka miesięcy usłyszymy więc o modelu RTX 4060 Super.