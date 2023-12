W Święta i Nowy Rok odkryj magię laptopów z GeForce RTX serii 40 i… graj w gry!

fot. NVIDIA

W tej sytuacji – niezbyt niestety przyjemnej – warto pomyśleć o wymianie sprzętu na taki, który odda sprawiedliwość jakości grafiki godnej przełomu 2023 i 2024 roku, czyli wyposażony w laptopowe karty graficzne GeForce RTX serii 40. A jeżeli gra polega na rywalizacji multiplayerowej w sieci, nowy laptop z technikami takimi, jak choćby NVIDIA Reflex, pozwoli walczyć o zwycięstwo jak równy z równym z posiadaczami równie wydajnych komputerów. A także, nie oszukujmy się, da pewną przewagę nad tymi, którzy nadal grają na przestarzałym sprzęcie.

fot. NVIDIA

Nowy laptop pozwoli też szybciej pracować oraz tworzyć wszystkim twórcom kreatywnym, a także spróbować swych sił w generowaniu treści za pomocą sztucznej inteligencji, bo tak się składa, że karty graficzne NVIDIA są wręcz stworzone do celów związanych z tak popularną ostatnio generatywną sztuczną inteligencją opartą na Large Language Models, czyli dużych modelach językowych.

GeForce RTX także wykorzystuje sztuczną inteligencję do ulepszania i przyspieszania działania wielu gier za pomocą techniki DLSS 3.5, a także stosuje algorytmy i uczenie maszynowe w wielu innych rozwiązaniach poprawiających jakość korzystania z laptopów z kartami graficznymi od NVIDIA.

fot. NVIDIA

Właśnie teraz, w otoczeniu świątecznych dekoracji i noworocznych postanowień, warto jest zwrócić uwagę na laptopy, które pozwalają cieszyć się najnowszymi grami oraz pracą twórczą z użyciem najnowszych technologii. Przedstawiamy laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX 40 korzystające z wielu technik zbiorczo nazwanych Max-Q. Są one smukłe, szybkie i ciche, a innowacyjne techniki zastosowane w kartach GeForce RTX serii 40 usprawnią działanie zarówno gier, jak i programów do pracy kreatywnej.

Max-Q: optymalna moc, maksymalne korzyści

NVIDIA Max-Q to zaawansowany zestaw technik AI, które optymalizują wydajność, moc i głośność pracy laptopów, umożliwiając uzyskanie urządzeń nie tylko szybkich, ale także cienkich, cichych i o długim czasie pracy na baterii. Piąta generacja technologii Max-Q wnosi szereg innowacji. Przykładowo, technika DLSS, czyli w skrócie AI poprawiające jakość obrazu w grach oraz szybkość wyświetlania, o której więcej możecie przeczytać w naszych dwóch artykułach, została zoptymalizowana dla laptopów i wbudowana w technologię Max-Q. Poprawia ona wydajność, a także czas pracy na baterii dbając jednocześnie, aby laptop nie był zbyt głośny podczas grania. Przyda się, gdy nie chcemy przeszkadzać innym szumem wentylatorów chłodzących komputer.

https://youtu.be/wEKTPv81urE

CPU Optimizer zgodnie ze swoją nazwą optymalizuje efektywność mocy procesora, co jest kluczowe dla maksymalizacji wydajności. W laptopach moc jest dzielona między CPU i GPU, a CPU Optimizer pozwala sterownikowi GPU optymalizować wydajność, temperaturę i zużycie energii przez procesory nowej generacji. Oszczędzona energia przekazywana jest do GPU, zwiększając jego wydajność. Dodatkowo, Rapid Core Scaling, rozwinięty specjalnie dla twórców i studentów korzystających z aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak Adobe Premiere, Blender, czy Matlab, pozwala GPU na dostosowanie wykorzystania rdzeni do rzeczywistych wymagań aplikacji, co optymalizuje moc i umożliwia aktywnym rdzeniom pracować z wyższymi częstotliwościami, dostarczając więcej mocy potrzebnej dla intensywnej pracy kreatywnej. CPU Optimizer działa, jak zarządzanie energią na statku kosmicznym Enterprise, gdzie w razie potrzeby moc przekazywano do tarcz, silników lub uzbrojenia.

fot. NVIDIA

Battery Boost 2.0 pozwala AI kontrolować całą platformę, zapewniając optymalne wykorzystanie mocy GPU i CPU, kontrolując rozładowanie baterii, a także dbając o jakość obrazu i liczbę wyświetlanych klatek na sekundę – wszystko to w czasie rzeczywistym. Wynik? Doskonała grywalność na zasilaniu bateryjnym z nawet o 70% dłuższym czasem pracy baterii. Dodatkowo, Advanced Optimus automatycznie przełącza między kartą graficzną GeForce a zintegrowaną grafiką, aby zapewnić maksymalną wydajność oraz optymalny czas pracy baterii, jednocześnie redukując opóźnienia systemowe. Technika ta umożliwia również korzystanie ze wszystkich zalet wyświetlaczy G-SYNC eliminujących rozdzierania klatek i oferując graczom laptopowym płynną rozgrywkę znaną z desktopów.

fot. NVIDIA

Sterowany sztuczną inteligencją Dynamic Boost automatycznie optymalizuje moc między GPU, pamięcią GPU oraz CPU, aby zapewnić najwyższą wydajność. Sieci neuronowe w Dynamic Boost zarządzają mocą na poziomie każdej generowanej klatki, co sprawia, że laptop nieustannie optymalizuje wydajność podczas grania lub pracy. Z kolei całkowicie przeprojektowany i wbudowany na poziomie systemowym WhisperMode oferuje nowy poziom kontroli natężenia hałasu w laptopach do gier. Wystarczy wybrać pożądany poziom ciszy, a najnowsze algorytmy AI w WhisperMode tak pokierują procesorem i grafiką oraz prędkością wentylatorów dbając o temperaturą systemu, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność bez zbędnego hałasu.

fot. NVIDIA

Resizable BAR to zaawansowana funkcja szyny PCI Express, która umożliwia procesorowi dostęp do całego bufora klatek GPU naraz, poprawiając wydajność w wielu grach. Dodatkowo, Optimal Playable Settings (OPS) od NVIDIA znajduje najlepszą równowagę między wydajnością a jakością obrazu, konfigurując ustawienia na podstawie specyfikacji karty graficznej, procesora oraz ekranu laptopa.

fot. NVIDIA

Wszystkie technologie spod znaku Max-Q mają jeden cel – sprawić, aby granie lub tworzenie było zawsze optymalne. Gdy jesteśmy podłączeni do gniazdka, komputer będzie wykorzystywał więcej zasobów, a w trakcie działania na baterii postara się zachować wydajność oszczędzając przy tym baterię. Oczywiście możemy konfigurować poszczególne ustawienia zgodnie z naszymi preferencjami, ale sztuczna inteligencja dba też o to, żeby wszystko działało gładko, gdy nie mamy głowy do zajmowania się detalami.

DLSS, czyli jak inteligentnie wykorzystać moc

DLSS (Deep Learning Super Sampling) wykorzystuje AI do poprawy wydajności i jakości obrazu w najnowszych grach – przekłada się to na większą liczbę klatek na sekundę nawet w wymagających graficznie grach. Korzyści jest jednak więcej niż tylko wydajność, np. NVIDIA Reflex zmniejsza opóźnienia pomiędzy komendami wprowadzanymi za pomocą myszki i klawiatury (lub pada) a reakcją na ekranie dzięki czemu można więcej wycisnąć zwłaszcza z sieciowych strzelanek.

fot. NVIDIA

Przykładem zastosowania DLSS ze świata gier single player jest z kolei Alan Wake II – niesamowity survival horror na długie zimowe wieczory. O ile nie lękacie się grać, gdy za oknem jest ciemno – grafika jest naprawdę fotorealistyczna, co wprost przerażająco wpływa na poziom immersji.

fot. NVIDIA

Cyberpunk 2077 doczekał się pod koniec 2023 roku aż dwóch dużych aktualizacji – wypuszczonego we wrześniu dodatku Widmo wolności oraz niedawnej ogromnej aktualizacji 2.1. Wygląda teraz lepiej niż kiedykolwiek między innymi właśnie dzięki możliwościom kart graficznych GeForce RTX, a zwłaszcza ciągle udoskanalanej technice DLSS 3.5 i ray tracingowi. Z dobrodziejstw DLSS korzystają także takie gry, jak choćby Call of Duty: Modern Warfare III oraz Call of Duty: Warzone czy Fortnite. W sumie lista gier korzystających z różnych wersji DLSS liczy już ponad 500 pozycji!

fot. CD Projekt

Świąteczno-noworoczna promocja na laptopy z GeForce RTX 40 i Max-Q w sieci Media Expert

Rynek laptopów do gier kwitnie, wypełniony laptopami z kartami GeForce RTX we wszystkich kształtach i rozmiarach. Jeśli jednak zależy nam na najlepszej liczbie klatek na sekundę i najwyższym poziomie detali lub na graniu w 4K w podróży, to warto zainteresować się poniższymi modelami dostępnymi na promocji w sklepie Media Expert.

Wzrok przyciągają zwłaszcza te trzy modele – dwa z kartami RTX 4050 w cenie zbliżonej do 5000 złotych oraz jeden z mocniejszą RTX 4060 w cenie około 7000 zł. Oczywiście wszystkie laptopy dostępne są w różnych konfiguracjach, więc ich ceny zależą też od naszych potrzeb.

Lenovo LOQ (RTX 4050)

Kosztujący około 4700 zł Lenovo LOQ, wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 4050 i procesor Intel Core i5 jest przykładem zaawansowanego laptopa gamingowego oferującego wysoką wydajność. Model LOQ 15IRH8 łączy wspomnianą kartę graficzną z 16 GB pamięci RAM DDR5-4800 oraz 512 GB dyskiem SSD, oferując całkiem pokaźną moc obliczeniową i graficzną. Karta graficzna RTX 4050 zapewnia wsparcie dla technologii ray-tracingu, DLSS i NVIDIA Reflex, zwiększając efektywność w grach i ograniczając opóźnienia. Laptop ma 15,6-calowy wyświetlacz IPS Full HD z jasnością 350 nitów, wspierający G-SYNC i odświeżanie 144 Hz, co gwarantuje wysoką płynność obrazu.

fot. Lenovo

ACER Nitro V 15 (RTX 4050)

Nitro V 15 również jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 z wszystkimi płynącymi z niej korzyściami oraz procesor Intel Core i5. W proponowanej wersji ma 16 GB RAM oraz nośnik SSD o pojemności 512 GB. Duże wrażenie robi matryca o przekątnej 15,6 cala z odświeżaniem 144 Hz, co zapewnia płynność obrazu. Głośniki z systemem DTS: X Ultra zapewniają solidny dźwięk. Wceniony na około 5200 zł Acer Nitro V 15 dzięki gamingowemu designowi jest atrakcyjną propozycją dla graczy.

fot. Acer

DELL G15 (RTX 4060)

Dell G15 ma wysoką wydajność dzięki zastosowaniu mocniejszej niż w powyższych propozycjach karty graficznej GeForce RTX 4060 i szybszego procesora Intel Core i7. W nim również zamontowano 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Laptop wyposażony jest w szybki panel IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1080p z solidnym odwzorowaniem kolorów i odświeżaniem rzędu 165 Hz. Kosztujący ok. 7000 zł Dell G15 jest wart rozważenia przez osoby szukające wydajnego laptopa gamingowego, który łączy moc z rozsądną ceną.

fot. Dell

Zacznij Nowy Rok z nową technologią

Wszystko wskazuje, że karty z serii GeForce RTX 40 dopiero się rozpędzają i będą z nami jeszcze długo. Dzięki ciągle ulepszanemu DLSS oraz technikom Max-Q laptopy wyposażone w wydajne procesory graficzne zdolne są do napędzania najnowszych i najlepszych gier w najwyższych możliwych ustawieniach. A jednocześnie nie robią przy tym hałasu, jak startujący odrzutowiec. Jeśli przyspieszać swoje laptopowe granie oraz twórczą kreację, to tylko z kartą graficzną GeForce RTX serii 40 oraz wykorzystaniem Max-Q.