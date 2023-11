Nvidia RTX 40 Super – nadchodzą nowe karty graficzne?

fot. Nvidia

Najnowsze informacje sugerują, że Nvidia może zapewnić wyższą wydajność bez zwiększania zużycia energii, co zmniejsza obawy o konieczność stosowania coraz mocniejszych zasilaczy w komputerach.

Najnowsza plotka od znanego leakera Kopite7kimi na temat rzekomo nadchodzącej serii RTX 40 Super wskazuje, że nowe karty graficzne będą zużywać tyle samo energii, co standardowe karty RTX 40. Liczby wskazują na wzrost wydajności, więc jeśli informacje z przecieku są prawdziwe, to użytkownicy łatwo poprawią moc swoich komputerów bez konieczności kupowania nowych zasilaczy.

fot. Nvidia

W połowie października leakerzy tacy jak Hongxing2020 i MEGAsizeGPU zaczęli publikować informacje o trzech możliwych ulepszonych kartach graficznych Ada Lovelace: wariantach RTX 4070, 4070 Ti i 4080 noszących etykiety "Super" podobne do serii RTX 20 Super. Według MEGAsizeGPU, 4070 Super może zostać ulepszony z 12 do 16 GB pamięci VRAM i migrować z procesora graficznego AD104 do AD103.

Kopite twierdził później, że 4070 Super może zachować AD103, a 4070 Ti Super i 4080 Super mogą zostać zaktualizowane do układu AD102. Co więcej, Nvidia może zaprzestać dostaw 4080, ponieważ zastąpi go 4080 Super. Jednak informacje te mają co najmniej kilka tygodni, a przecieki przyznają się do niskiego zaufania wokół nich, zwłaszcza w odniesieniu do 4070 Ti.

Kiedy Nvidia początkowo wprowadziła na rynek serię RTX 40, niektórzy krytycy twierdzili, że jej niższa niż oczekiwano poprawa wydajności w porównaniu z serią RTX 30 nie uzasadniała wzrostu cen. Co więcej, wielu uważało, że 12 GB pamięci VRAM jest niewystarczające dla RTX 4070. Dlatego też szybszy model 16 GB byłby mile widziany, gdyby cena była adekwatna.

Obawy o zużycie energii przez karty z układami Ada Lovelace zaczęły się jeszcze przed premierą pierwszych produktów z tej linii. Pesymistyczne prognozy sugerowały, że najmocniejszy wariant RTX 40 może potrzebować nawet 800 W, ale obawy te ostatecznie okazały się bezpodstawne. Wprawdzie flagowy RTX 4090 skoczył do 450 W z 350 W w porównaniu do poprzednika z serii RTX 30, to większość kart Lovelace miała podobne TDP do swoich odpowiedników z wcześniejszej generacji. Wygląda na to, że Nvidii uda się utrzymać te same poziomy mocy także w wariantach Super.

fot. NVIDIA

Odświeżenie obecnej generacji kart może mieć sens, w zależności od tego, kiedy pojawi się RTX 50. Niektórzy podejrzewają, że kolejna seria kart graficznych Nvidia może pojawić się pod koniec 2024 roku, ale może też zostać przesunięta na rok 2025 i w takim przypadku wersje Super mogą zasypać lukę na rynku.