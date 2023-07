Obcy 5 - Neill Blomkamp o kasacji filmu. Ta decyzja zmieniła jego karierę

fot. Neill Blomkamp

Neill Blomkamp pracował nad filmem Obcy 5, który miał nosić tytuł Alien: Xeno. Sigourney Weaver miała powrócić jako Ripley i aktywnie współpracowała z reżyserem na tą produkcją. Ostatecznie skasowano go i jego pracę wyrzucono do kosza. Osoby decyzyjne w 20th Century Fox postawiły na wizję Ridleya Scotta w filmie Obcy: Przymierze. Podczas promocji filmu Gran Turismo reżyser skomentował, jak Obcy 5 zmienił jego karierę.

- To, co uderzyło we mnie najbardziej podczas mojej kariery to projekty, które nie zostały zrealizowane. Na czele z Obcym. Gdybym był reżyserem studia i tworzył film co roku w typie jakiegoś Burger Kinga czy McDonalda, mógłbym więcej pracować, ale jestem artystą, który nie gra według zasad Hollywood. Kiedy odszedłem [z Hollywood przyp red.] po tej sytuacji to dało mi do myślenia, a teraz wracam z inną perspektywą na to, jak podejdę do pracy w tym miejscu..

Obcy 5 - szkice koncepcyjne

Praca Blomkampa była na tym zaawansowana, że powstało sporo szkiców koncepcyjnych.

Obcy 5 - szkic koncepcyjny

Filmowiec zdradził, że poza Obcym 5 studio skasowało także dwie kontynuacje filmu Chappie. Przypomnijmy, że niedawno zakończyły się zdjęcia do najnowszego filmu serii pt. Alien: Romulus.