Hybryda z Obcy: Romulus mogła wyglądać inaczej - spójrzcie na te imponujące skrzydła!

W finale Obcy: Romulus wprowadzono dość kontrowersyjną postać – hybrydę człowieka i ksenomorfa, nazwaną w napisach końcowych The Offspring. Choć to nie całkiem nowy koncept, ponieważ coś podobnego mogliśmy zobaczyć już Przebudzeniu, to interpretacja Fede'a Alvareza okazała się na tyle oryginalna, że traktują się ją jako nową istotę we franczyzie.

Choć potomek Kay wywołał dość mieszane reakcje – jedni uważają go za najbardziej przerażający element filmu, drudzy za coś niepotrzebnego i kiepsko wyegzekwowanego – to na pewno wzbudził wiele emocji w fandomie. Tym bardziej, po licznych dyskusjach na temat jego designu i wartości dla fabuły, może zaciekawić Was fakt, że mógł wyglądać zupełnie inaczej.

Hybryda z Obcy: Romulus mogła wyglądać inaczej

Artysta znany jako Dane Hallett (TU jego Instagram) podzielił się szkicem koncepcyjnym, który przedstawia alternatywny design bohatera. Na pewno jego najciekawszym elementem jest fakt, że w tej wersji postać miała mieć imponujące skrzydła.

Pierwsze trzy slajdy to jego wersja hybrydy. Na kolejnych znajdziecie rysunki innego artysty, które pokazywaliśmy wam już wcześniej, ale mogliście przegapić artykuł.

