Obecność 3 pokonuje Ciche miejsce 2. Wyniki box office to powód do optymizmu

Pierwszy weekend czerwca 2021 roku to kolejny sygnał dla branży i widzów, że kina jeszcze nie umarły. Wręcz przeciwnie! Widać ogromną poprawę w notowanych wynikach i czuć, że życie wraca do kin. Także w USA, które po premierze Mortal Kombat miało problem w box office z maksymalnymi wynikami na poziomie kilku milionów dolarów.

Obecność 3: Na rozkaz diabła zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 24 mln dolarów. Jest to ciekawy przypadek, bo horror wszedł tydzień po innym horrorze, czyli Cichym miejscu 2. W erze przed pandemią to było ryzyko, że widzowie po prostu nie będą chcieli tydzień po tygodniu oglądać filmu w tym gatunku. Tutaj nie tylko jest inaczej, to oba tytuły notują dobre wyniki. Eksperci są zgodni, że to efekt wygłodnienia widza, który chce oglądać dobre rzeczy na ekranach kin. Na świecie też radzi sobie nieźle z wynikiem 26,8 mln dolarów z 43 krajów - razem poza USA ma 33,1 mln dolarów. Sumując, na koncie 57,1 mln dolarów przy budżecie 39 mln dolarów.

Najlepsze w tym jest to, że oba filmy szły łeb w łeb do końca na wszystkich rynkach. Ciche miejsce 2 na terenie USA zbiera 19,5 mln dolarów i po drugim weekendzie ma już na koncie dobre 88,6 mln dolarów. Na świecie natomiast 19,2 mln dolarów z 16 krajów - łącznie ma 50 mln dolarów. Sumując, na koncie 138,6 mln dolarów.

Podium zamyka Cruella, która radzi sobie przyzwoicie. W USA osiągnęła w weekend 11,2 mln dolarów - łącznie ma 43,6 mln dolarów. Natomiast ze świata zbiera 18,6 mln dolarów z 36 krajów - łącznie ma 43,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 87 mln dolarów.

Szybcy i wściekli 9 nadal jadą na pełnym gazie w ośmiu krajach świata. Zebrano już 256 mln dolarów. Reszta świata będzie premierę w drugiej połowie czerwca i wówczas przychody powinny się rozkręcić.