Obi-Wan Kenobi - zwiastun fanowskiego montażu poprawia wszystko. Lepszy niż serial - fani zgodni

fot. Disney+ (Obi-Wan Kenobi)

Fan znany jako PixelJoker95 pracuje nad fanowskim montażem serialu Obi-Wan Kenobi, z którego chce zrobić film. W odróżnieniu od poprzedników jednak wprowadza on duże zmiany w wizualną stronę opowieści. Poprawia efekty specjalny i inne niedociągnięcia, które według niego wymagają zmiany. Między innymi widzimy, że wygląd twierdzy Inkwizytorów został dopasowany do tego, co widzieliśmy w grze Star Wars Jedi: Upadły zakon, a Wielki Inkwizytor wygląda bardziej jak w serialu Star Wars Rebelianci.

Kenobi - zwiastun

Jego projekt nosi tytuł: Kenobi: Trials of The Master. Zwiastun pokazuje, jak wygląda efekt jego pracy. Pełny film chce udostępnić za darmo w sieci jeszcze w 2023 roku. Pracuje nad nim w wolnych chwilach.

A tak wygląda porównanie zmian do oryginalnych ujęć.