Obi-Wan Kenobi - Hayden Christensen jako Vader. Szkic i plotki o roli

Wiemy, że Hayden Christensen po latach powraca do roli Dartha Vadera, którą grał w Zemście Sithów. Jednak wiemy, że w czasach, w których rozgrywa się Obi-Wan Kenobi, kultowy złoczyńca jest zamaskowany, więc po cóż tutaj ten aktor, skoro w kostiumie może być każdy? Rzetelny portal starwarsnewsnet.com odkrył nowe informacje i pokazał ważny szkic koncepcyjny.

Przede wszystkim pamiętajmy, że w ogłoszeniu castingu Christensena mówiono otwarcie, że gra Vadera, nie Anakina Skywalkera. Powołując się na swoje źródła dziennikarze potwierdzają, że zobaczymy Vadera bez maski i to nie raz. Dostali w ręce szkic koncepcyjny stworzony na potrzeby serialu, który to obrazuje. Widzimy na nim Vadera bez swojego stroju i podłączonego do aparatury. Zobaczcie materiały w tweecie.

https://twitter.com/starwarstuff2/status/1430927354881323027

Kolejnym materiałem jest wielki zbiornik z bactą, który jest ich odtworzeniem zdjęcia z planu, jakie mieli okazję zobaczyć. Prawdopodobnie w tym zbiorniku zobaczymy Vadera w wykonaniu aktora. Od razu nasuwają się spekulacje, że pokazanie kultowego złoczyńcy bez maski i to nie raz, buduje potencjał do pokazania go z nowej perspektywy. Jego słabości, cierpienia i gniewu. Tragedia upadku Anakina Skywalkera i jego życia w roli Vadera była świetnie pogłębiana w komiksach. Trzecia grafika przedstawia urządzenia do oddychania, które Vader używa, gdy nie jest w swoim kostiumie.

Wiemy też, że Darth Vader to nie jest tylko drobna rola epizodyczna. W końcu Kathleen Kennedy z Lucasfilmu zapowiada, że spotka się z Obi-Wanem i będzie walka na miecze świetlne, którą nazywa rewanżem stulecia. Tutaj też wchodzą spekulacje, że w tym momencie prawdopodobnie zobaczymy Vadera bez maski lub z uszkodzoną maską, by podkreślić, że jest to Hayden Christensen i dodać emocjonalnej wagi starciu. Podobnie jak to miało miejsce w walce Vadera z Ahsoką w Star Wars: Rebeliantach.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych plotek serial będzie rozgrywać się też w czasach Wojny Klonów, w których zobaczyymy Anakina i Obi-Wana walczących ramię w ramię. Na razie nie wiadomo, czy ta pogłoska się potwierdzi czy może będą to tylko okazjonalne sceny retrospekcji.

Obi-Wan Kenobi - premiera w 2022 roku.