Obi-Wan Kenobi - klip z nową sceną i twórcy o walkach na miecze świetlne w serialu Disney+

fot. Disney+

Fani Gwiezdnych Wojen nie mogą z pewnością doczekać się premiery serialu Obi-Wan Kenobi. Akcja dzieje się dziesięć lat po Zemście Sithów, a nasz tytułowy bohater (Ewan McGregor) ma zadanie pilnowania młodego Luke'a Skywalkera (Grany Feely). Chłopak jest pod opieką ciotki Beru Lars (Bonnie Piesse) i wujka Owena Larsa (Joel Edgerton). Tego ostatniego możemy zobaczyć w nowym klipie.

Do sieci trafiło wideo z rozszerzoną sceną, w której Obi-Wan Kenobi rozmawia z Owenem. Mowa jest o trenowaniu Luke'a Skywalkera, a ciekawym elementem jest też imię Ben, którym Owen zwraca się do Obi-Wana. Zobaczcie:

https://twitter.com/allthingskenobi/status/1527617070820884480

McGregor wystąpił również w nowej reklamie Volkswagena, w której pojawiają się ukochane przez fanów droidy, C-3PO i R2-D2.

https://twitter.com/VW/status/1527529556072095744

McGregor ponownie wcieli się w rolę Obi-Wana, który ukrywa się po rozkazie 66. On, podobnie jak wszyscy pozostali Jedi, jest ścigany przez Inkwizycję. To sprawia, że nasz protagonista jest niezdolny do używania Mocy, kiedy ponownie go spotkamy. McGregor w rozmowie z ComicBook.com odpowiedział na pytanie dotyczące tego, jaką bronią będzie posługiwał się w serialu i okazuje się, że nie zawsze będzie to miecz świetlny.

Wiesz, na początku serii muszę używać bardzo niecywilizowanej broni, bo jestem trochę zardzewiały. Obi-Wan nie jest... nie potrafi już korzystać z Mocy, więc nie ma tej wprawy. Nie wiem, więc będziecie musieli poczekać i zobaczyć.

Aktor dodał, że Obi-Wan musi być bardzo ostrożny, aby nie zwrócić na siebie uwagi, używając Mocy.

Jednocześnie jego ostatnim obowiązkiem związanym z dawnym życiem jest opieka nad Lukiem Skywalkerem, którego zostawił z Owenem i Beru na farmie. Robi to z pewnej odległości. Myślę, że to jasne, że wujek Owen i Obi-Wan... mogą nie zgadzać się co do Luke'a. Robi to z dystansu, ale jest zupełnie innym człowiekiem. I nie czuje się już tą samą osobą, co Obi-Wan z prequeli.

Obi-Wan Kenobi

Wywiadu udzieliła też reżyserka serialu, Deborah Chow. Poruszono kwestie kręcenia walk na miecze i twórczyni przyznała, że jest zachwycona możliwością wprowadzenia sekwencji akcji z ikoniczną bronią z Gwiezdnych Wojen.

To było naprawdę interesujące, gdy wchodziłam do kolejnego serialu Star Wars, ale tym razem bardziej opartego na szermierce, oczywiście też z różnymi innymi rodzajami broni. I powiem wam, że o wiele łatwiej jest kręcić z mieczem świetlnym w animacji niż w produkcji aktorskiej. Czasami pojawiają się wyzwania, ale było to naprawdę interesujące. Myślę, że w kontekście choreografii - mieliśmy świetnego koordynatora kaskaderów, który był w to naprawdę zaangażowany - staraliśmy się uszanować style walki, to, jak byli bohaterowie szkoleni, ale jednocześnie chcieliśmy zrobić niesamowitą akcję, więc chcieliśmy też dać czadu.