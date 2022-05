Obi-Wan Kenobi - zestawy LEGO wyjawiają imiona kolejnych bohaterów serialu

fot. Disney+

Obi-Wan Kenobi to nadchodzący serial Lucasfilm i platformy Disney+, który opowiada o losach tytułowego Mistrza Jedi. Do sieci trafiło kilka szczegółów zestawów LEGO inspirowanych produkcją. Otóż zdradzają one, że tajemniczy droid, który pojawia się w materiałach promocyjnych nazywa się Ned-B i służy rebeliantom, którzy pomagają głównemu bohaterowi.

Natomiast postać grana przez Indirę Varmę nazywa się Tala Durith. To imperialna oficer, która jednak ucieknie i zwiąże się z rebeliantami.

Jeden z zestawów, o których mowa ma przedstawiać statek Inkwizytorów, natomiast drugi pojedynek Obi-Wana z Darthem Vaderem na planecie, którą najprawdopodobniej jest Mustafar.

Obi-Wan Kenobi - zdjęcia z serialu

Obi-Wan Kenobi

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Indira Varma, Rupert Friend i Sung Kang.

Obi-Wan Kenobi - premiera serialu na platformie Disney+ 27 maja.