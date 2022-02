Obi-Wan Kenobi - dlaczego Inkwizytorzy przybywają na Tatooine? Informacje o roli Luke'a

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowe informacje o serialu Obi-Wan Kenobi pochodzą ponownie z portalu makingstarwars.net, który jest jednym z najrzetelniejszych źródeł, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Nadal jednak traktujemy je jako plotkę. Pomimo tego informacje należy odebrać jako spoilerowe, bo zdradzają wiele ważnych informacji.

Obi-Wan Kenobi - jaka rola Luke'a Skywalkera?

Obecność Luke'a Skywalkera w serialu nie jest spoilerem, bo wiemy, że historia rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z części III i IV, więc Obi-Wan jest na Tatooine właśnie po to, by pilnować młodego bohatera. Ta misja to jedyna rzecz, która w jakimś stopniu napędza Obi-Wana do życia.

Mamy scenę, w której Owen, Beru i młody Luke Skywalker są w mieście i robią zakupy na rynku. Owen opuszcza rodzinę, by załatwić jakąś sprawę, a Beru i Luke zostają sami. Obi-Wan cały czas obserwuje ich z daleka i pilnuje. Luke patrzy na zabawki, ale Beru mu odmawia. Scena będzie przerywana scenami tego, co się dzieje u młodej Lei, która w odróżnieniu od Luke'a ma pełno zabawek w swoim pokoju.

Na jakimś etapie odcinka Owen spotka się z Obi-Wanem. Ten obwinia mistrza Jedi, że jedynie pogarsza sytuację dziecka i w ogóle nie pomaga. Kenobi ma zabawkę statku kosmicznego, którą chce przekazać Luke'owi, ale Owen odmawia. Uważa, że życie chłopaka jest zagrożone przez samą obecność Kenobiego. Jedi wie, że Owen nie jest w błędzie i przez to czuje się samotny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zabawka prawdopodobnie do niego trafi, bo pamiętamy z części IV, że starszy Luke miał podobną.

Obi-Wan Kenobi - trauma mistrza Jedi

Kolejne informacje o jego problemach wychodzą na jaw i pokazują, że to będzie coś innego, niż sądziliśmy. Były przecieki na początku, że może w tym być więcej poważnego dramatu niż typowej, lekkiej rozrywki. I wygląda na to, że jest to bardzo prawdopodobne. Czytamy w relacji naczelnego portalu, Jasona Warda, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który stracił wszystko. Teraz obserwujemy, jakie to ma dla niego konsekwencje emocjonalne i psychiczne. Ma koszmary. Ciągle jest wewnętrzne torturowany porażką, jaką poniósł jako mistrz Anakina.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - czemu Inkwizytorzy są na Tatooine?

Kluczową informacją jest fakt, że... nie przybyli po Obi-Wana Kenobiego. Okazuje się, że mistrz Jedi doskonale się ukrywa i nikt nie wie, że się tu znajduje. Kenobi spędził w ukryciu dekadę po wydarzeniach z Zemsty Sithów. Nie chciał narazić Luke'a. Każda jego decyzja o zrobieniu czegokolwiek jest skrupulatnie kalkulowana, bierze pod uwagę wszelkie ryzyko. Bezpieczeństwo Kenobiego i Luke'a Skywalkera jest zagrożone, bo... na Tatooine przybywa młody Jedi imieniem Nari. Nie wie, że Kenobi tu jest, ale przez lata starał się go odszukać, bo pamięta jego wiadomość z końca Zemsty Sithów. Ma nadzieję na odbudowę Zakonu Jedi.

Tym samym obecność Nariego zagraża misji Obi-Wana i życiu młodego Luke'a, bo Wielki Inkwizytor, Trzecia Siostra (znana też jako Reva) i Piąty Brat wyśledzili młodego Jedi na Tatooine. Reva twierdzi, że wyczuwa Obi-Wana i Nariego, ale według Wielkiego Inkwizytora nie ma szans, skoro on sam go nie wyczuwa. Podczas przesłuchania mieszkańców miasteczka Reva obcina ręce tym, którzy jej nie słuchają. Wypytują ich o Nariego. Wszystkiemu przygląda się Owen, który jest przekonany, że winnym tego niebezpieczeństwa jest właśnie Obi-Wan i sama jego obecność.

Kiedy, jak pisaliśmy w poprzedniej informacji, Bail Organa prosi o ratunek dla porwanej Lei, Obi-Wan zdaje sobie sprawę, że w tej chwili opuszczenie Tatooine jest najlepsze dla bezpieczeństwa Luke'a. Chce go ochronić, a jednocześnie ma świadomość, że Leia jest tak samo ważna.

Obi-Wan Kenobi - premiera 25 maja 2022 roku.