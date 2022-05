Obi-Wan Kenobi - temat muzyczny postaci stworzony przez Johna Williamsa. Jest oficjalne audio

fot. Disney+

John Williams ma już 90 lat. Pomimo tego nadal jest aktywny, ale według doniesień prawdopodobnie zrezygnuje z tworzenia muzyki do filmów, skupiając się na koncertowaniu. Gdy jednak ogłoszono powstanie serialu Obi-Wan Kenobi, sam John Williams odezwał się do szefowej Lucasfilmu, Kathleen Kennedy z prośbą o to, by mógł stworzyć temat muzyczny dla tej postaci. Kenobi to jedyna kluczową postać Oryginalnej Trylogii, dla której do tej pory Williams nie stworzył indywidualnego tematu muzycznego, więc kompozytor chciał to zmienić. Po premierze serialu do sieci trafiło oficjalne audio. Sam utwór był w pierwszych odcinkach serialu.

Obi-Wan Kenobi - temat muzyczny

Obi-Wan Kenobi - ostrzeżenie przed przemocą

Premiera serialu nastąpiła niedługo po tragedii w Teksasie, w której strzelec zabił wiele dzieci w szkole. Jako że serial rozpoczyna się od masakry w świątyni Jedi, w której klony próbują zabić młodych adeptów Mocy w ramach Rozkazu 66 wielu widzów w USA zaatakowało Disneya za ten fakt. Nie jest to jednak wina Disneya, gdyż to wszystko zostało nakręcone dawno temu, a wątek Rozkazu 66 pochodzi z 2005 roku z filmu Zemsta Sithów.

Disney zareagował natychmiast. W amerykańskiej wersji platformy pojawiło się ostrzeżenie, że niektóre sceny serialu mogą wywołać emocje z uwagi na przemoc wobec dzieci.

Obi-Wan Kenobi - premiera 3. odcinka w środę 1 czerwca.