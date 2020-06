Obserwowani - BBC zleciło produkcję 2. sezonu

BBC

Obserwowani to brytyjski serial z 2019 roku. Jego fabuła skupia się na byłym żołnierzu - po uniewinnieniu za rzekome zbrodnie popełnione w Afganistanie, może on wrócić do swojej córeczki czekającej na niego w domu w Londynie. Wolność jednak nie trwa długo. Mężczyzna znów zostaje oskarżony o przestępstwo, a jako dowody w jego sprawie przedstawiane są nagrania z kamer przemysłowych - okazuje się jednak, że zapis z owych kamer został zmanipulowany. Teraz bohater ponownie musi walczyć o swoją niewinność.

Ten thriller, nazywany też inwigilacyjnym kryminałem, stał się prawdziwym hitem w Wielkiej Brytanii. Holliday Grainger powróci jako inspektor Rachel Carey w sześcioczęściowym 2. sezonie, który będzie kontynuował wątki z pierwszego. Serial ponownie napisze i wyreżyseruje Ben Channan. Producentami wykonawczymi są David Heyman, Rosie Alison i Tom Winchester.