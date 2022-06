Obsidian pracuje nad niezapowiedzianą grą? Być może zobaczymy ją na Xbox & Bethesda Games Showcase

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Obsidian Entertainment to bardzo zapracowane studio. Twórcy słynnego Fallout: New Vegas pracują aktualnie nad Avowed, kontynuacją The Outer Worlds oraz Grounded. To jednak nie musi być wszystko czym się zajmują. Okazuje się, że może istnieć jeszcze jeden projekt, który od dłuższego czasu trzymany jest w tajemnicy. Światło na niego rzuciła Hannah Kennedy, która w Obsidian odpowiada za szkice koncepcyjne.

Hannah Kennedy na swoim koncie Twitter napisała, że nie może się doczekać, aż będzie się mogła podzielić materiałami, nad którymi pracuje od 2 lat. Taka wiadomość na kilka dni przed Xbox & Bethesda Show rozbudziła nadzieje graczy na nową grę studia Obisidian. Tym bardziej, że na jej wiadomość emotką oznaczającą "proszę" odpowiedział Josh Sawyer, reżyser i dyrektor studia. Plotki z przeszłości wskazywały na to, że zespół pracuje nad jeszcze jednym wielkim RPG, za którym stoi właśnie Sawyer.

https://twitter.com/jesawyer/status/1533673699525595138

Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na 12 czerwca i pokaz Xbox & Bethesda Games Showcase. Być może to właśnie tam wspomniany projekt zostanie oficjalnie ujawniony.