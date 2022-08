Octopus Film Festival 2022: program na 6 sierpnia

octopsufilmfestival.com

Octopus Film Festiaval 2022 - program na 6 sierpnia jest tak potężny, że naprawdę wybory nie będą najłatwiejsze. Choćby dlatego, że to właśnie dziś dojdzie do spotkań z Michałem Milowiczem, gościem festiwalu. Odbędzie się spotkanie z nim oraz będzie czytał na żywo dialogi do filmu Przekręt w reżyserii Guya Ritchi'ego.

Tego dnia odbędą się też aż trzy pokazy filmu Piła w reżyserii Jamesa Wana w Bunkrze pod W4, a zatem jest to otoczenie warte przypomnienia sobie tego klasyku. Na początku dnia będzie też świetnie oceniany przez nas Badman z Konkursu Głównego oraz Rewolwery i melony od Doris Wishman, czyli jeden z jej najbardziej znanych filmów w karierze. Na koniec dnia odbędzie się też Seans Ukryty, a zatem uczestnicy zostaną wywiezieni w tajemnicze miejsce i zobaczą film, którego się nie spodziewają. Tego nie można przegapić.

materiały prasowe

Co jeszcze ciekawego na festiwalu w dniu 6 sierpnia?

14:15 - Badman - reż. Philippe Lacheau (Multikino, sala nr 10)

15:00 - Spotkanie z Michałem Milowiczem (Drizzly Grizzly)

16:15 - Braty - reż. Marcin Filipowicz (Multikino, sala nr 10)

18:00 - Moloch - reż. Nico van den Brink (Multikino, sala nr 10)

19:00 - Przekręt – na żywo czyta Michał Milowicz (Klub B90)

21:00 - Czarne okulary - reż. Dario Argento (Multikino, sala nr 10)

21:30 - Seans Ukryty (???)