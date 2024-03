Oczy Wakandy - czy serial będzie kanonem w MCU? Szykują się animowane crossovery

Źródło: Marvel

Brad Winderbaum to dyrektor wysokiego szczebla w Marvel Studios. W rozmowie z magazynem Men's Health poruszył temat seriali animowanych, w tym takich tytułów jak Oczy Wakandy, What If...? i Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Z jego wypowiedzi wynika, że jest na co czekać i czeka nas jeszcze więcej crossoverów.

Eyes of Wakanda - czy serial będzie kanonem w MCU?

Winderbaum potwierdził, że Oczy Wakandy będą należeć do Świętej Chronologii MCU.

Czarnej Pantery Odkrywamy tak wiele niesamowitych ścieżek po stronie animacji. Oczy Wakandy, bardziej niż jakikolwiek inny serial, wpasowuje się w Świętą Chronologię MCU. Ryan Coogle, reżyser, jest producentem, a Todd Harris, który od wielu lat tworzy dla nas scenorysy, reżyserem. Fabuła skupia się na historii i mitologii Wakandy, to naprawdę fajne i wygląda niesamowicie. To coś w stylu: "Okej, oglądam świat MCU poprzez animację".

Winderbaum zapowiada 3. sezon What If...? i Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Winderbaum zdradził także, że przez 3. sezonWhat If...? zaczęli myśleć o crossoverach w animacjach Marvela.

Marvel Zombies Jest też 3. sezon What If...? z Bryanem Andrewsem na czele, który był z nami od początku. I bez zdradzania za wiele, to właśnie w tym miejscu zaczynamy wyczuwać potencjał crossoverów w animowanych projektach. Nadchodzi teżi Your Friendly Neighborhood Spider-Man od Jeffa Trammella [...]. On i jego zespół wiedzą, co zrobić, by zaangażować widza w życie tych postaci. To serial w licealnym klimacie o zespole z Peterem Parkerem na czele. Daje dużo frajdy.

