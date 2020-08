Od nowa - nowy zwiastun serialu HBO z Nicole Kidman

HBO

W internecie pojawił się właśnie trzeci zwiastun Od nowa - nadchodzącej produkcji HBO z Nicole Kidman w roli głównej. Nowe wideo nie pozostawia złudzeń co do tego, o czym opowiadać będzie oparte na książce Jean Hanff Korelitz show. Już wkrótce dowiemy się, do czego zdolni są bogaci i uprzywilejowani ludzie, by tylko się chronić, oraz jak przerażające tajemnie są w stanie ukryć.

Fabuła skupi się na nowojorskiej terapeutce Grace Sachs (w tej roli Nicole Kidman), która cieszy się udaną karierą, szczęśliwym małżeństwem z kochającym mężem (Hugh Grant) oraz sukcesami syna. Niestety, jej idealne życie wywraca się do góry nogami, kiedy dowiaduje się, że jej partner zaginął. Wkrótce bohaterka odkrywa, że jej mąż nie jest tym, za kogo do tej pory go uważała.

Od nowa - zwiastun

Przypomnijmy, że twórcami serialu HBO są Susanne Bier (Nocny recepcjonista) oraz David E. Kelley (Wielkie kłamstewka), a serial dostępny będzie na platformie HBO GO.

Premierę Od nowa zapowiedziano na 25 października 2020.