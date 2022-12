Będzie nowe wydanie klasycznego SF Arthura C. Clarke'a

Rebis

Już za niecały miesiąc ukaże się kolejna klasyczna powieść science fiction w ramach serii Wehikuł Czasu Domu Wydawniczego Rebis. Będzie to Odyseja Kosmiczna 2010 autorstwa Arthura C. Clarke'a.

Odyseja kosmiczna 2010 to oczywiście kontynuacja powieści Odyseja kosmiczna 2001 - powieści Clarke'a napisanej na bazie scenariusza do legendarnego filmu Stanleya Kubricka.

Wehikuł Czasu to seria Domu Wydawniczego Rebis, w której prezentowane są klasyczne utwory science fiction. Seria liczy już ponad dwadzieścia tytułów autorów takich jak Roger Zelazny, Alfred Bester, Philip K. Dick czy Robert A. Heinlein.

Odyseja kosmiczna 2010 ukaże się 24 stycznia 2023 roku.

Odyseja kosmiczna 2010 - opis i okładka książki

Źródło: Rebis

Dziewięć lat po katastrofalnej misji Discovery połączona ekspedycja amerykańsko-rosyjska wyrusza w kierunku Jowisza, by dotrzeć do statku i zasobów pamięci komputera pokładowego. Mogą się tam znajdować wskazówki, co wcześniej poszło nie tak i co przytrafiło się Davidowi Bowmanowi. Niespodziewanie Amerykanom i Rosjanom wchodzą w paradę Chińczycy. Rozpoczyna się swego rodzaju wyścig.

Tymczasem istota, która była Davidem Bowmanem, jedynym człowiekiem zdolnym rozwikłać zagadkę monolitu krążącego wokół Jowisza, wyrusza na Ziemię z własną misją…