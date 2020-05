Odzyskanie czasu: sidequel serii SF Cixina Liu trafił do sprzedaży

Odzyskanie czasu to nowa premiera Domu Wydawniczego Rebis. Powieść autora kryjącego się pod pseudonimem Baoshu to sidequel trylogii Wspomnienie o przeszłości Ziemi autorstwa Cixina Liu.

Cykl Cixina Liu to napisana z rozmachem opowieść o konflikcie pomiędzy ludźmi a obcą cywilizacją. Seria chińskiego pisarza zyskała uznanie na całym świecie, także w Polsce. Jednakże nie można tego porównać z popularnością autora w ojczystym kraju. Po zakończeniu cyklu czytelnicy zaczęli tworzyć fanfiki osadzone w świecie trylogii.

Jeden z nich, który uzupełniał wątki z trylogii, spotkał się z uznaniem autora. I za jego zgodą został wydany formie książkowej - właśnie tak powstało Odzyskanie czasu, które właśnie ukazało się w Polsce.

Oto okładka i opis Odzyskania czasu:

Źródło: Rebis

Mózg Yun Tianminga został zamrożony i umieszczony w statku kosmicznym, który wystrzelono w kierunku floty trisolariańskiej. Plan był desperacki. Istniała tylko minimalna szansa na to, że obcy ożywią człowieka i że pewnego dnia Tianming zdoła przekazać na Ziemię cenne informacje.

Tak też zrobił. Ale wcześniej zdradził ludzkość.

Po tysiącach lat spędzonych na zesłaniu Tianming może wreszcie odkupić winę. Istota zwana Duchem werbuje go do pomocy w wojnie z wrogiem, który zagraża istnieniu całego wszechświata. Tianming podejmuje to wyzwanie, ale tym razem nie chce być jedynie pionkiem w grze... Odkupieniem za zdradę może być ocalenie ludzkości.

Wydane za zgodą Cixina Liu Odzyskanie czasu poszerza zdumiewające uniwersum wyczarowane przez trylogię „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”. Odkryjesz, dlaczego wszechświat jest „ciemnym lasem”, i dowiesz się, jak naprawdę wyglądają Trisolarianie.