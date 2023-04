Off Camera 2023 - John Malkovich, Jesse Eisenberg i Aidan Gillen wśród gości festiwalu

materiały prasowe

28 kwietnia 2023 roku odbędzie się 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Na gali otwarcia pokazany zostanie film Dominion, którego gwiazdą jest John Malkovich - jeden z gości wydarzenia. Wśród zaproszonych gwiazd będą też Jesse Eisenberg i Aidan Gillen.

W krakowskim Kinie Kijów uczestnicy wydarzenia zobaczą film Dominion i będzie to europejska prapremiera. Film skupia się na ostatnim dniu życia walijskiego poety Dylana Thomasa. Uczestniczki i uczestnicy Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA wysłuchają rozmowy z Johnem Malkovichem, która poprzedzi projekcję filmu

Natomiast Jesse Eisenberg na Mastercard OFF CAMERA 2023 promować będzie film When You Finish Saving The World. Będzie to jego debiut reżyserski. Pokaz specjalny produkcji 29 kwietnia w krakowskim Kinie Kijów poprzedzi rozmowa z twórcami. Film opisywany jest jako słodko-gorzka opowieść o pokoleniu Z i niełatwych rodzinnych relacjach.