On My Block: powstanie spin-off serialu. Jest komentarz twórców

fot. materiały prasowe

Współtwórcy produkcji Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jamie Uyeshiro i Jamie Dooner ponownie połączą siły we wspólnym projekcie. Spinoffowy serial Freeridge skupi się na losach zaprzyjaźnionych kobiet mieszkających w fikcyjnej dzielnicy Kalifornii, gdzie rozgrywa się akcja On My Block. Po rzekomym rzuceniu śmiertelnej klątwy grupa przyjaciółek rozpocznie niezapomnianą przygodę, w której nie zabraknie komediowych scen, tak jak w oryginale.

- 'Niektóre z najlepszych komentarzy, jakie słyszeliśmy o On My Block, pochodziły od fanów, którzy mówili nam, że czuli się zauważeni i reprezentowani przez bohaterów. Kiedy zaczniemy Freeridge, serial bardziej kobiecy, będziemy nadal skupiać się na autentycznych postaciach, które reprezentują naszą pasjonującą publiczność' - stwierdzili twórcy serialu.

Uyeshiro, Gonzalez i Haft będą również showrunnerami i producentami wykonawczymi projektu. Data premiery nie jest jeszcze znana.