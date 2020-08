On The Rocks - pierwszy zwiastun filmu z Billem Murrayem i Rashidą Jones

Ew.com

On the Rocks to komedia skupiająca się na Felixie i Laurze, którzy objeżdżają nocne kluby na Manhattanie, aby szpiegować męża kobiety, podejrzanego o zbyt bliskie kontakty z jedną ze współpracowniczek. Za kamerą filmu stanęła Sofia Coppola.

W głównych rolach pojawią się Rashida Jones oraz Bill Murray. W obsadzie są także Marlon Wayans, Jenny Slate, Jessica Henwick, Barbara Bain, Nadia Dajani, Jules Willcox. Otrzymaliśmy pierwszy zwiastun produkcji, który możecie zobaczyć poniżej:

https://twitter.com/A24/status/1296069618084216832

On The Rocks - film trafi do kin i na platformę Apple TV+ w październiku 2020 roku.