Ruszają prace nad filmem o Mike'u Tysonie. Jamie Foxx wcieli się w słynnego boskera

Informacje o powstaniu filmu o Mike'u Tysonie pojawiły się już w 2008 roku. Projekt ten był jednak przekładany. Kolejną informację w tej sprawie zdradził aktor Jamie Foxx w 2015 roku. W rozmowie w nowojorskim radiu wyjawił, że był w studiu Paramount, gdzie razem z Mikiem Tysonem przedstawiali szczegóły filmu biograficznego o legendarnym bokserze.

Wtedy też z projektem powiązany został Martin Scorsese w roli reżysera. Studio oficjalnie takiego komunikatu nie podało, potem produkcja doczekała się jednak kolejnych przesunięć. Wygląda jednak na to, że wszystko zmierza teraz w dobrym kierunku. Foxx ponownie w jednej z rozmów zdradził, że ruszają powoli prace nad filmem.

Aktor zaczął już fizyczną metamorfozę do roli. Intensywnie pracuje i wykonuje rygorystyczny zestaw ćwiczeń. Musi przybrać także na masie. O projekcie nie wiadomo na razie nic poza odtwórcą tytułowej roli. Zobaczcie fanowski plakat stworzony przez Boss Logic:

Can't wait for the @MikeTyson biopic with @iamjamiefoxx #MikeTyson pic.twitter.com/mzcCR0tt2y

— BossLogic (@Bosslogic) June 19, 2020