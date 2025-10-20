placeholder
Oto tytuły odcinków 2. sezonu One Piece. Czy serial Netflixa wiernie zaadaptuje historię z mangi?

Drugi sezon aktorskiego One Piece będzie liczyć 8 odcinków. Ponadto opublikowano tytuły epizodów wskazujące, które wątki z mangi pojawią się w nowej odsłonie serialu Netflixa.
Magda Muszyńska
Tagi:  2. sezon 
netflix one piece tytuły odcinków
One Piece - 2. sezon fot. Netflix
Fani One Piece z niecierpliwością wyczekują nowych informacji o 2. sezonie serialu Netflixa. Już wcześniej Eiichirō Oda, autor mangi o tym samym tytule, na której podstawie powstaje aktorska produkcja, zdradził, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. Teraz dostaliśmy potwierdzenie, jak te historia zostały rozłożone na poszczególne odcinki.

Tytuły odcinków 2. sezonu One Piece

Strona Writers Guild of America West opublikowała listę tytułów 8 odcinków 2. sezonu One Piece. Oto ona:

  1. The Beginning of the End
  2. Good Whale Hunting
  3. Whisky Business
  4. Big Trouble in Little Garden
  5. Wax on, Wax Off
  6. Nami Deerest
  7. Reindeer Shames
  8. Deer and Loathing in Drum Kingdom

Tytuły wskazują, że historia zostanie wiernie zaadaptowana z mangi, a załoga Słomkowego Kapelusza spotka na swojej drodze m.in. Laboona, Crocusa, Dorry'ego i Brogy'ego. Trzy ostatnie odcinki skupią się na ważnym wątku Drum Island, gdzie bohaterowie poznają Dr. Kurehę i Tony Tony Choppera, do którego nawiązują słowa "renifer" i "jeleń" w tytułach. W 2. sezonie nie pojawi się wątek Alabasty, ale zostanie już wprowadzona ważna postać - Nico Robin, w którą wciela się Lera Abova.

One Piece - omówienie zwiastuna 2. sezonu

One Piece - 2. sezon

Zwiastun zaczyna się od sceny, w której załoga Słomkowego Kapelusza zbliża się do Red Line, długiego kontynentu, który obiega cały świat. Słyszymy też w tle odgłos wieloryba. Fani mangi wiedzą, że to Laboon, którego widzimy w późniejszym ujęciu.

One Piece - 2. sezon
fot. Netflix
One Piece - co wiemy o 2. sezonie?

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyruszy w kolejną podróż, by zdobyć legendarny skarb One Piece. Premierę zaplanowano na 2026 rok.

Poniżej możecie sprawdzić, którzy aktorzy dołączyli do obsady 2. serii.

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
Źródło: screenrant.com

