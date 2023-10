One Piece - nieziemski pojedynek Luffy'ego z Kaidou w wersji aktorskiej. Fan stworzył imponujący filmik

fot. Toei Animation // Jalex Rosa - Youtube

Aktorska adaptacja mangi lub anime nie jest łatwą rzeczą do stworzenia, o czym przekonało się już wiele nieudanych tytułów. Kiepską passę przełamały dopiero Alice in Borderland oraz One Piece, które powstały dla Netflixa. Oba seriale były chwalone przez widzów i krytyków, dlatego zostały przedłużone o nowe sezony.

Pierwszy sezon One Piece zaadaptował niemal 100 rozdziałów, ale manga Eiichirō Oda liczy sobie już 1095 chapterów. Więc materiału do sfilmowania pozostało jeszcze bardzo dużo - możliwe, że nigdy nie obejrzymy pełnej historii w wersji aktorskiej. Raczej nie zobaczymy też słynnej walki Luffy'ego z Kaidou, gdy główny bohater przybiera formę Gear 5, co całkiem niedawno mogliśmy oglądać w anime. Natomiast pewnego rodzaju przedsmak zafundował fanom użytkownik Jalex Rosa, który postanowił stworzyć filmik live-action tego pojedynku, umieszczając go na Youtube. W pierwszych minutach wideo wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystał oprogramowanie i montaż animacji, więc samo starcie rozpoczyna się dopiero w 6:35. Walka zainspirowana mangą wygląda tak świetnie, jakby stworzyli ją profesjonaliści pracujący nad efektami wizualnymi. Zobaczcie poniżej.

One Piece - Luffy kontra Kaidou w wersji aktorskiej

