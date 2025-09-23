placeholder
2. sezon One Piece z oficjalnym plakatem. Luffy trafi do Loguetown

Pojawiły się kolejne materiały promocyjne 2. sezonu One Piece. Nowe zdjęcia i plakat pokazują bohaterów na tle ikonicznego Loguetown.
Tomasz Hudyga
Tagi:  2 sezon 
netflix one piece
One Piece Netflix
Kolejne materiały promocyjne do 2. sezonu One Piece trafiają do sieci. Tym razem przyszło nam zobaczyć plakat oraz kilka zdjęć. Większość z nich pokazuje początek nowego sezonu, kiedy to załoga Słomianych Kapeluszy trafi do miasta Loguetown, ostatniego przystanku przed podróżą na Grand Line, niebezpieczny ocean pełen morderczych bestii i jeszcze groźniejszych piratów. Plakat i jedno ze zdjęć pokazują ikoniczną scenę, gdy Luffy staje przed miejscem egzekucji legendarnego Gol.D Rogera.

One Piece 2. sezon - zdjęcia, plakaty

One Piece - plakat

arrow-left
One Piece - plakat
Netflix
arrow-right

One Piece - czego się spodziewać w 2. sezonie?

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr). 

Tomasz Hudyga
Co o tym sądzisz?
