2. sezon One Piece z oficjalnym plakatem. Luffy trafi do Loguetown
Pojawiły się kolejne materiały promocyjne 2. sezonu One Piece. Nowe zdjęcia i plakat pokazują bohaterów na tle ikonicznego Loguetown.
Kolejne materiały promocyjne do 2. sezonu One Piece trafiają do sieci. Tym razem przyszło nam zobaczyć plakat oraz kilka zdjęć. Większość z nich pokazuje początek nowego sezonu, kiedy to załoga Słomianych Kapeluszy trafi do miasta Loguetown, ostatniego przystanku przed podróżą na Grand Line, niebezpieczny ocean pełen morderczych bestii i jeszcze groźniejszych piratów. Plakat i jedno ze zdjęć pokazują ikoniczną scenę, gdy Luffy staje przed miejscem egzekucji legendarnego Gol.D Rogera.
One Piece 2. sezon - zdjęcia, plakaty
One Piece - czego się spodziewać w 2. sezonie?
Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr).
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat