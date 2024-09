Kolejny piracki statek na horyzoncie. Zdjęcie z planu aktorskiego One Piece

Netflix

Fani aktorskiego One Piece niecierpliwie czekają na 2. sezon, w którym pojawią się nowi aktorzy, jak Charithra Chandran (Miss Wednesday), Sendhil Ramamurhty (Nefertari Cobra), Katey Sagal (Dr. Kureha), Mark Harelik (Dr. Hiriluk), Ty Keogh (Dalton), Rob Colletti (Wapol), Julia Rehwald (Tashigi), Callum Kerr (Smoker), Brendan Murray (Brogy), Werner Coetser (Dorry), Clive Russell (Crocus), Daniel Lasker (Mr. 9), David Dastmalchian (Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine) oraz Camrus Johnson (Mr. 5). Ponadto do obsady dołączyli Joe Manganiello (Crocodile) oraz Lera Abova (Nico Robin).

W 2. serii zostaną zaadaptowane wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden oraz Drum Island. Obecnie trwają do niej zdjęcia w Kapsztadzie w RPA, gdzie ponownie na planie dostrzeżono statek. Nie chodzi o Going Merry od załogi Słomkowego Kapelusza, a o statek Załogi Rumbowych z charakterystycznymi rogami, który został zbudowany na potrzeby produkcji. Teraz dostaliśmy lepsze ujęcie.

Kim jest załoga Rumbowych?

To grupa piratów z North Blue, która od wielu lat nie żyje. Ich celem było okrążenie Grand Line, aby ponownie pod Reverse Mountain spotkać się z wielorybem Laboonem. W mandze po raz pierwszy wspomniał o nich Crocus, ale dopiero w arcu Thriller Bark ich wątek został rozwinięty. Ich członkiem był Brook, który dołączył do załogi Luffy'ego.

Jeśli fabuła będzie wiernie podążać za historią z mangi to na początku sezonu załoga Słomkowego Kapelusza powinna spotkać wspomnianego Crocusa, gdy przepłyną Reverse Mountain. Możliwe, że nie tylko poznamy wzruszającą historię Laboona, ale też zobaczymy retrospekcje Rumbowych. Jednak na razie to tylko spekulacje, a efekty prac na planie zobaczymy w 2025 roku.

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

Oto lista potwierdzonych aktorów w 2. sezonie One Piece.

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)