One World: Together At Home - koncert online z udziałem gwiazd. Gdzie oglądać?

Dwugodzinne wydarzenie One World: Together At Home poprowadzą Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert. Inicjatywa ma na celu nie tylko dostarczyć rozrywki w dobie pandemii, ale dzięki cameo gwiazd muzyki, filmu czy sportu edukować, informować o ryzyku i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. W audycji pojawią się wywiady z ekspertami WHO, a także emocjonujące historie pracowników służby zdrowia z całego świata.

Wydarzenie zostało zainicjowane prze Lady Gagę, którą wspierać będą m.in. Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong z zespołu Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris i Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan i Stevie Wonder.

One World: Together at Home/ Jeden świat: Razem w domu pojawi się na antenie E! Entertainment 19 kwietnia o 19:00.

Źródło: materiały prasowe