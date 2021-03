Oni: Pakt - zwiastun horrorowej antologii od Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Oni: Pakt będzie nowym serialem w ofercie platformy Amazon Prime Video. Będzie to antologia utrzymana w gatunku horroru od Leny Waithe i Little Marvina. Historia w 1. sezonie skupi się na czarnoskórej rodzinie z Karoliny Północnej, która przenosi się do białej dzielnicy Los Angeles w okresie zwanym Wielką Migracją. Ich życie dalekie będzie jednak od wymarzonego i będą musieli zmierzyć się z wrogo nastawionymi sąsiadami i nieziemskimi siłami. Opublikowany zwiastun przywodzi na myśl produkcje To my i Uciekaj! wyreżyserowane przez Jordana Peele'a.

W obsadzie produkcji są: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Shahadi Wright Joseph, Alison Pill, Ryan Kwanten, Melody Hurd, Javier Botet oraz Percy Hynes White. Serial podobnie jak produkcje wspomnianego wyżej reżysera, ma zgłębiać temat rasizmu w Ameryce. Akcja osadzona będzie jednak w latach 50., dodając do całości metafizyczne motywy. Zobaczcie sami:

Zobacz także:

Premiera serialu 9 kwietnia na Amazon Prime Viedeo.