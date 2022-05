Operacja Mincemeat online. Kiedy premiera na VOD?

foto. materiały prasowe

Kiedy Operacja Mincemeat w CANAL+ online? Platforma streamingowa ujawniła, że premiera online w VOD odbędzie się już 31 maja 2022 roku. Jest to o tyle ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych dystrybutorem filmu z Colinem Firthem, Matthew Macfadyenem i Jasonem Isaacsem jest platforma Netflix. Jednak ta zakupiła tylko prawa na USA, natomiast w Europie film trafił w niektórych krajach do kina, a w niektórych, jak w Polsce, na VOD.

Operacja Mincemeat online

Operacja Mincemeat to oparty na faktach film, którego akcja dzieje się w czasach II wojny światowej. Jest rok 1943. Alianci są zdeterminowani, by przełamać ucisk Hitlera nad okupowaną Europą i planują zmasowany atak na Sycylię. Jednak stoją przed niemożliwym do spełnienia wyzwaniem – jak chronić siły inwazyjne przed potencjalną anihilacją. Oficerowie wywiadu, Ewen Montagu i Charles Cholmondeley stają przed zadaniem stworzenia najbardziej nieprawdopodobnej strategii dezinformacji w dziejach wojny. Koncentruje się ona na nieoczekiwanym tajnym agencie będącym... martwym człowiekiem.

W obsadzie produkcji znajdują się Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald, Penelope Wilton i Johnny Flynn. Reżyseruje John Madden.