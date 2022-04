Oppenheimer - czy już całe Hollywood gra w nowym filmie Nolana? Gary Oldman zapowiada swój udział

fot. Warner Bros

Oppenheimer to najnowszy film biograficzny w reżyserii Christophera Nolana. Fani żartobliwie wypowiadają się na temat produkcji, że obsadzono w niej całe Hollywood. W tytułowej roli w produkcji występuje jeden z ulubionych aktorów Nolana, Cillian Murphy. Ponadto w obsadzie znajdują się Emily Blunt jako Katherine „Kitty” Oppenheimer, Matt Damon jako Leslie Groves, Robert Downey Jr. jako Lewis Strauss, Florence Pugh jako Jean Tatlock, Rami Malek, Benny Safdie jako Edward Teller, Josh Hartnett jako Ernest Lawrence, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold jako Frank Oppenheimer, Olli Haaskivi, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, Michael Angarano jako Robert Serber i Kenneth Branagh. Wcześniej ogłoszono, że do obsady dołączyli Jason Clarke i Louise Lombard.

To jednak nie wszystko, bo swój udział w produkcji ma zaliczyć też Gary Oldman. Zdobywca Oscara ma pojawić się co prawda na jedną scenę, ale warto ten fakt odnotować. Rzeczywiście wybór aktorów do Oppenheimera robi wrażenie i może Wy także powinniście się upewnić, czy przypadkiem nie zostaliście zatrudnieni do projektu przez studio i reżysera.

Oppenheimer - o czym film?

Film oparty jest na nagrodzonej Pulitzerem książce American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer autorstwa Kaia Birda i zmarłego Martina J. Sherwina. Produkcja opowiada historię J. Roberta Oppenheimera, szefa Projektu Manhattan, który przyczynił się do powstania pierwszej bomby atomowej.

Oppenheimer - premiera filmu w USA 21 lipca 2023 roku.