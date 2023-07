Oppenheimer - jak Nolan poradził sobie z wybuchem atomowym bez CGI?

Reklama

Christopher Nolan nie czuje potrzeby używania efektów komputerowych w swoich filmach. Również w Oppenheimerze reżyser znalazł inny sposób, aby odtworzyć test Trinity, podczas którego odbyła się pierwsza detonacja bomby atomowej.

Oppenheimer - jak odtworzono wybuch bomby atomowej?

Oczywiście, Nolan i jego zespół nie mogli stworzyć eksplozji na taką skalę, jaka była w rzeczywistości. Proces odtworzenia wybuchu atomowego wytłumaczył operator filmowy Hoyte Van Hoytema. Jak się okazało, dziesięciominutowa sekwencja pierwszej udanej detonacji powstała w wyniku wielu eksperymentów.

- Jesteśmy łasi na tę absolutną głębię rozdzielczości, jaką oferuje nam IMAX. Ale kiedy korzystasz z efektów wizualnych, musisz zeskanować obraz, a przez to traci się połowę tej rozdzielczości.

Ich celem było jednak zachowanie jakości obrazu. Skoro VFX odpadało, Nolan i van Hoytema ściśle współpracowali z kierownikiem ds. efektów specjalnych Scottem Fisherem i kierownikiem ds. efektów wizualnych Andrewem Jacksonem nad wieloma eksperymentami, aby osiągnąć zadowalający efekt.

- Tworzyliśmy eksperymenty naukowe. Zbudowaliśmy akwaria z mocą, do których wrzuciliśmy drobinki srebra. Mieliśmy uformowane metalowe balony, które były podpalane od środka. Użyliśmy wiele przedmiotów uderzających o siebie, takie jak piłeczki do ping-ponga czy po prostu obracające się rzeczy. Mieliśmy długi, jak i krótki czas otwarcia migawki, szeroki negatyw, prześwietlenia, jak i niedoświetlenia. To wszystko było dla nas niczym gigantyczny plac zabaw. Test Trinity został sklecony z tych eksperymentów, pod moim i Chrisa kierownictwem.

Kręcenie tej sekwencji zajęło kilka tygodni, a przygotowania do niej były fragmentaryczne i przekrojowe. Efekt jest wynikiem pracy wielu osób, sprawujących różne funkcje przed kulminacją, podobnie jak w przypadku prawdziwego testu Trinity.

- To ta ogromna grupa ludzi z całego świata połączyła swoje siły, i pod przewodnictwem Oppenheimera doprowadziła ten projekt do ostatecznego wybuchu bomby. - podsumowuje van Hoytema.

Oppenheimer jest wyświetlany na ekranach kin.

