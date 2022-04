Oscary 2022 - Ricky Gervais komentuje żart Chrisa Rocka. Komik powiedziałby coś innego

fot. Netflix

Ricky Gervais to aktor i komik znany ze swojego mocnego poczucia humoru. Miał on okazję pięć razy prowadzić galę rozdania Złotych Globów i rzucać niewybredne żarty wobec osób siedzących na widowni. Gervais postanowił w wywiadzie wideo z fanami skomentować żart Chrisa Rocka z ceremonii Oscarów 2022, w którym żartował z Jady Pinkett Smith, a następnie został spoliczkowany przez Willa Smitha.

Komik stwierdził, że to było jak najsłodszy żart, jaki kiedykolwiek opowiedział, sugerując, że sam pozwalał sobie na o wiele mocniejsze teksty. Na pytanie o to, co by jemu się stało po opowiedzeniu tego samego kawału, Gervais stwierdził, że nic.

fot. youtube.com/ABC News

Co ciekawe aktor wyjawił, jaki żart on opowiedziałby na temat Pinkett Smith. Stwierdził, że pośmiał by się z chłopaka aktorki. Dla przypomnienia Pinkett Smith powiedziała, że ​​była „w związku” z młodszym mężczyzną, kiedy ona i Will Smith mieli przerwę w związku w 2020 roku.