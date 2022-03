Oscary 2022 - Will Smith przeprasza i tłumaczy napaść na Chrisa Rocka. Jest oświadczenie

fot. zrzut ekranu

Gdy pod koniec gali doszło do napaści Willa Smitha na Chrisa Rocka, w sieci wybuchła burza. Oscary 2022 przestały mieć znaczenie i to był jedyny temat, o którym wszyscy dyskutowali i każdy miał swoją opinię. Tak jak informowaliśmy 28 marca 2022 roku w przybliżeniu sytuacji, nie była to ustawka, a sytuacja nie miała żadnego znaczenia dla oglądalności gali, bo odbyła się pod sam jej koniec. Prawie 24 godziny później Will Smith opublikował oświadczenie, wyjaśnienie i przeprosiny.

Oscary 2022 - Will Smith przeprasza

W oświadczeniu Willa Smitha czytamy, że przemoc w każdej formie jest trująca i destruktywna. Przyznaje, że jego zachowanie było nie do zaakceptowania i nie ma na to wymówki.

- Żarty ze mnie są częścią tego zawodu, ale żart z choroby Jady to było dla mnie za dużo i zareagowałem emocjonalnie.

Poszło o to, że Chris Rock zaczął się śmiać z łysej głowy Jady Pinkett Smith, sugerując, że zagra w G.I. Jane 2. Aktorka i żona Willa Smitha jednak choruje na łysienie plackowate i do tej choroby Smith się odwołuje.

- Chciałbym ciebie publicznie przeprosić Chris. Przesadziłem i byłem w błędzie. Wstydzę się tego, co zrobiłem i moje czyny nie są odzwierciedleniem człowieka, którym chce być. Nie ma miejsca na przemoc w świecie miłości i życzliwości.

W oświadczenie przeprosił również Akademię Filmową, producentów gali, wszystkich zebranych oraz wszystkich widzów oglądających wydarzenie na całym świecie. Przeprosił także rodzinę Williamsów oraz rodzinę z filmu King Richard: Zwycięska rodzina.

- Bardzo żałuję swojego zachowania, które stało się skazą na tym, co było dla nas wszystkich cudowną podróżą.

Wina Willa Smitha, wina Chrisa Rocka. Oscary 2022 jako spęd błądzących we mgle klaunów

Chris Rock zdecydował się nie wnieść oskarżenia, choć policja z Los Angeles od razu była z nim w kontakcie. Według prawa Kalifornii, jeśli takie oskarżenie by wniósł, Willowi Smithowi za taką napaść groziłoby 6 miesięcy więzienia i 100 tysięcy dolarów grzywny.

Rob Mills, producent gali przyznał, że nie wiedział, co się dzieje i stąd też taki brak ich reakcji. Na początku jak każdy myślał,że jest to coś, co zaplanowali aktorzy, ale gdy Chris Rock powiedział słowo "sh*it" wiedział, że jest to na serio, bo uważa, że ktoś tak doświadczony jak Rock wie, że takie słowo nie może paść bo jest niezgodne ze standardami emisji w telewizji ogólnodostępnej w Stanach Zjednoczonych.

Oscary 2022 - Will Smith mógł zostać wyprowadzony

Portal People powołując się na swoje źródła, twierdzi, że producenci na poważnie rozmawiali o tym, czy nie usunąć Willa Smitha z gali po tym incydencie. Informator mówi, że wszyscy mieli zaledwie chwilę, by podjąć decyzję co dalej, a nikt nie wiedział, czy była to ustawka, a do tego wszystkie osoby decyzyjne były rozrzucone po sali.

- Nie możesz czegoś takiego zaplanować i podejmować decyzję w ułamku chwili, które wszyscy muszą zaakceptować. Według mnie one miałyby konsekwencje.

Przypomnijmy, że Will Smith zdobył Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w King Richard.

