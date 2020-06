Ostatni skok w historii USA najgorszym filmem Netflixa. Krytycy nie mają wątpliwości

fot. Netflix

Ostatni skok w historii USA najgorszym filmem Netflixa? Na to wskazują recenzje amerykańskich krytyków. Patrząc na portal rottentomatoes.com, który zbiera recenzje, nie ma w sieci ani jednej pozytywnej opinii na temat tego filmu. Wynik to przerażająco 0% ze średnią ocen 2,2/10. Zresztą widzowie nie ocenili tego dzieła o wiele lepiej: wynik to 27% ze średnią ocen 1,9/10.

Analizując recenzję krytyków nie da się znaleźć nawet jednego pozytywnego słowa na temat filmu. Nikt nie pozostawia na nim suchej nitki. Znajdujemy takie określenia jak dno, wtórność (zarzucają nieudolne kopiowanie pomysłów z lepszych filmów), czy wszechobecna nuda potęgowana przez za długi czas trwania (ponad 2 godziny). Zarzucają mu całkowity brak konsekwencji, spójności, inteligencji, scenariusza, banalnie rozpisaną i opowiedzianą intrygę, postaci, pomysłowości i wszystkiego, co składa się na rzetelnie zrobiony film.

fot. zrzut ekranu

Według nich nie ma tu za wiele sensu, głupota pogania głupotę, a wszystko to zlepek fatalnie zmiksowanych gatunkowych klisz, nie dających nawet rozrywki w stylu: tak głupie, że aż śmieszne. Nie proponuje żadnego wizualnego wykonania, na którym można zawiesić oko, ani historii, która może w jakimś stopniu zainteresować. Przede wszystkim jednak podkreślają wszechobecną nudę. Nie jest to nawet solidna propozycja dla osób, które oczekują jedynie efekciarskiej akcji i przemocy, bo nic się tam nie dzieje.

Przypomnijmy, że również opublikowaliśmy recenzję filmu Ostatni skok w historii USA, który otrzymał od nas ocenę 1/10. A Wy oglądaliście? Dajcie znać w komentarzach!