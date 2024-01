Oszuści w Call of Duty dostaną Rykoszetem

fot. Activision

Reklama

Funkcja wspomagania celowania przez długi czas była jedną z niewielu zalet, jakie użytkownicy kontrolerów konsolowych mieli w porównaniu z połączeniem myszy i klawiatury, które generalnie oferują większą szybkość i dokładniejsze celowanie. Ale niektórzy użytkownicy mysz i klawiatur chcą zapewnić sobie dodatkową przewagę, instalując narzędzia, które sprawiają, że gra wierzy, że ich dane wejściowe pochodzą z pada.

Activision opublikowało wiadomość na X/Twitterze ostrzegającą oszustów, że wydana w 2021 roku technologia Ricochet wykrywa obecnie graczy korzystających z narzędzi do wspomagania celowania podczas korzystania z myszy i klawiatury. Gra Call of Duty zostanie zamknięta, jeśli taka praktyka zostanie wykryta.

Ricochet działa w grach Call of Duty: Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 i Warzone. I choć niektórzy użytkownicy myszek i klawiatur mogą nadal próbować szczęścia, Activision dodało, że wielokrotne korzystanie z tych narzędzi może prowadzić do dalszych działań na koncie gracza, czyli do banów.

XIM i Cronus Zen są przykładami nieautoryzowanych narzędzi sprzętowych innych firm, których gracze Call of Duty używają od lat, aby skorzystać ze wspomagania celowania i zmniejszonego odrzutu broni, pisze IGN. Activision już w zeszłym roku zapowiedziało, że Ricochet wykryje użycie tych konkretnych narzędzi i zbanuje recydywistów.

fot. Activision

Nowe ostrzeżenie jest skierowane do użytkowników reWASD, oprogramowania do mapowania gamepada, które może stworzyć wirtualny kontroler poprzez zmianę przypisania przycisków klawiatury i myszy.

W lipcu ubiegłego roku oficjalne konto aktualizacji Call of Duty ogłosiło, że 14 000 kont zostało skutecznie namierzonych i zbanowanych w ciągu zaledwie 24 godzin za używanie hacków, cheatów i exploitów, które niszczą innym radość z gry. Uważa się, że fala banów dotyczyła oprogramowania do oszukiwania od InterWebz i EngineOwning.

Activision przygotowuje się obecnie do uruchomienia aktualizacji Season 1 Reloaded w Warzone i Modern Warfare 3, wprowadzającej nową mapę, tryby gry, wieloosobową grę rankingową i nie tylko. To dobry moment, żeby pokazać, że walczy się z oszustami.