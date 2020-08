Outriders z nowymi materiałami z rozgrywki. Twórcy przedstawiają Technomantę

Square Enix

Kolejna transmisja poświęcona grze Outriders już za nami. Tym razem twórcy ujawnili więcej informacji na temat klasy Niszczyciela. To postać dużej wytrzymałości na obrażenia, przez co w drużynach pełnić będzie rolę typowego "tanka", który przyjmuje na siebie ogień przeciwników. Jego zdolności związane będą z ziemią i grawitacją - pokazano np. potężny skok, który pozwala nie tylko szybko przemieścić się w inne miejsce, ale też zadać obrażenia wszystkim wrogom w miejscu lądowania.

W trakcie streamu zaprezentowano też nowy materiał z zapisem rozgrywki w trybie kooperacji, a także zwiastun przedstawiający jeszcze jedną klasę postaci - Technomantę. Będzie on w stanie przywoływać konstrukty w formie np. zadających obrażenia wieżyczek. Poza tym jest on w stanie leczyć kompanów, przez co już teraz można mieć pewność, że warto będzie mieć go w drużynie.

Outriders zadebiutuje pod koniec tego roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.