Pacific Rim: The Black - nowy, przerażający zwiastun serialu anime Netflixa

Pacific Rim to świat, który powołał do życia Guillermo del Toro w filmie aktorskim z 2013 roku. Doczekał się on kontynuacji. Teraz na platformę Netflix wielkimi krokami zbliża się premiera serialu anime z tego uniwersum, Pacific Rim: The Black. W sieci zadebiutował nowy zwiastun produkcji, który daje wgląd w to, czym jest tytułowe The Black. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Akcja serialu rozgrywa się w Australii, wiele lat po wydarzeniach z filmów. Kontynent zostaje zaatakowany przez Kaiju, wobec czego władze muszą go ewakuować. Bohaterowie produkcji to rodzeństwo - Hayley i Taylor, którzy chcą odnaleźć swoich rodziców w całym chaosie. W tym celu uczą się sterować pozostawionego na miejscu Jaegera, który ma im pomóc w walce z potworami.

Showrunnerami produkcji są Craig Kyle i Greg Johnson.

Pacific Rim: The Black - premiera serialu 4 marca 2021 roku na platformie Netflix.