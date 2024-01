The Elder Scrolls Online: Gold Road - oto nowy rodział w historii popularnego MMORPG. Witajcie w West Weald!

fot. Bethesda

Tuż po styczniowej prezentacji Xbox Developer_Direct 24 odbyło się kolejne wydarzenie, tym razem poświęcone przyszłości The Elder Scrolls Online. To właśnie tam oficjalnie zapowiedziano kolejny duży dodatek, który zatytułowany będzie Gold Road i przeniesie graczy do regionu West Weald. Miejsce to mogą kojarzyć osoby, które grały w TES IV: Oblivion. Znajduje się ono pomiędzy Cyrodil, Gold Coast, Reaper's March i Craglorn, a centralnym miastem jest Skingrad.

The Elder Scrolls Online: Gold Road - zwiastun

Fabularnie Gold Road będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniego rozszerzenia, Necrom, które zakończyło się cliffhangerem. Przypomnijmy, że odkryto tam obecność Ithelii, kolejnego Daedrycznego Księcia, a w nowym dodatku mamy podążać jej śladem.

Najnowsze rozszerzenie wprowadzi też system o nazwie Scribing, który pozwoli graczom personalizować i modyfikować zaklęcia i zdolności na różne sposoby. Będą mogły z tego korzystać wszystkie klasy i umożliwi to także zmianę wyglądu niektórych umiejętności. Jako przykład podano Wall of Elements, które będzie mogło mieć fioletowy kolor.

The Elder Scrolls Online: Gold Road

The Elder Scrolls Online: Gold Road będzie pełnoprawnym "rozdziałem" i zaoferuje kompletną zawartość znaną z poprzednich tego typu rozszerzeń. Gracze otrzymają więc między innymi nowych bossów świata, wyzwania, lochy i wydarzenia. Jedynym wyjątkiem będą nowi towarzysze - ci mają pojawić się dopiero w czwartym kwartale 2024 roku.

Premiera TESO: Gold Road została zaplanowana na 3 czerwca na PC oraz 18 czerwca na konsolach Xbox i PlayStation.