Gracze zapomnieli już o Palworld? Statystyki na to wskazują

Palworld niewątpliwie osiągnęło wielki sukces. Gra sprzedawała się świetnie i mogła pochwalić się wieloma graczami. Niedługo po debiucie w styczniu (w ramach wczesnego dostępu) trafiła na listę produkcji na Steam z największą liczbą graczy jednocześnie, a jej wynik oscylował w okolicach 2 milionów osób. Po tak znakomitym rezultacie nie ma już jednak śladu.

Dane ze Steam Database zdradzają, że około trzy miesiące po premierze tytuł przestał przyciągać graczy i coraz mniej z nich decyduje się zasiąść do tej produkcji. Statystyki wskazują na to, że zainteresowanie Palworld spadło aż o 97% w porównaniu ze szczytowym wynikiem. Na początku marca w dzieło studia Pockeptair grało jeszcze ok. 300 tysięcy osób. Wczoraj, 3 kwietnia, było to już zaledwie 20 tysięcy, a dziś udało się dobić do około 100 tysięcy.

Twórcy mówią, że nie jest to dla nich zaskoczeniem i spodziewali się odpływu graczy, szczególnie biorąc pod uwagę dostępną zawartość. Mimo tego zapewniają, że nadal będą wspierać grę. Zapowiedziano już między innymi nowe funkcje, takie jak PvP, raidy z wymagającymi bsosami, Pal Arenę czy crossplay. Czy te ambitne plany przyczynią się do ponownego wzrostu zainteresowania? Za jakiś czas się przekonamy.