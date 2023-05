Pan życia i śmierci 2 - będzie film. Nicolas Cage powraca w głównej roli

fot. materiały prasowe

Jak donosi deadline, oficjalnie powstanie Pan życia i śmierci 2. Film to kontynuacja hitu Pan życia i śmierci z 2005 roku. Sequel ma nosić tytuł Lords of War. Za produkcję będzie odpowiadać Vendome Pictures. Nicolas Cage powróci w głównej roli, a twórca jedynki, Andrew Niccol wyreżyseruje na podstawie własnego scenariusza.

Pan życia i śmierci 2 - co wiadomo?

Ujawniono także, że dużą rolę dostał Bill Skarsgård (John Wick 4), który wcieli się w syna postaci granej przez Cage'a. Podczas targów w Cannes projekt będzie prezentowany i sprzedawany.

Bohaterem jest Jurij Orłow, niesławny handlarz bronią, który odkrywa, że ma syna Antona. Nie próbuje on naprawił złych rzeczy, których dokonał jego ojciec, ale jego celem jest go przebić. Nie tylko sprzedaje broń, ale też oferuje w pakiecie ludzi, którzy mogą jej używać. Anton gromadzi armię najemników, by walczyć w konfliktach Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Jest to historia zaciekłej rywalizacji Jurijego i Antona. Kto przetrwa, gdy ojciec z synem wyruszą na wojnę?

Prace na planie mają ruszyć jesienią 2023 roku.