Pani i Pani Smith bez głównych bohaterów w 2. sezonie? Twórczyni wyśmiewa plotkę

fot. Entertainment Weekly/Amazon Studios

W maju 2024 roku platforma streamingowa Prime Video zamówiła 2. sezon serialu Pan i Pani Smith. Jednakże portal Variety, powołując się na swoje źródła, twierdził, że Donald Glover oraz Maya Eskine nie powrócą w rolach tytułowej pary. Było to o tyle dziwne, że pierwszy sezon zakończył się cliffhangerem, czyli urwano akcję w kluczowym momencie ich historii. Co na to showrunnerka Francesca Sloane?

Pan i Pani Smith - komentarz o 2. sezonie

Francesca Sloane wręcz wyśmiewa doniesienia Variety, nazywając je niedorzecznymi.

- Zeszłego wieczoru rozmawiałam o tym z Donaldem i śmialiśmy się, bo jeden z artykułów w prasie mówił "według naszych źródeł" i sobie myślimy: "kim są te źródła?". Napisaliśmy cliffhanger o którym myśleliśmy dość długo. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką napisaliśmy w scenariuszu. Po co mielibyśmy niszczyć taki cliffhanger?

Dodaje, że jeszcze nie zaczęli pisać scenariuszy 2. sezonu. Z jej słów wynika, że pomimo napiętego terminarza Donald Glover ponownie będzie w tym procesie uczestniczyć jako współtwórca serialu. Zapewnia, że w 2. sezonie dostaniemy klarowną odpowiedź na to, co wydarzyło się w ostatnich scenach pierwszej serii.

Data premiery 2. sezonu nie jest znane.