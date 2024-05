Paper Mario: The Thousand-Year Door kolejnym hitem na Nintendo Switch? Krytycy nie mają wątpliwości

fot. Nintendo

Już w najbliższy piątek na Nintendo Switch zadebiutuje Paper Mario: The Thousand-Year Door, czyli odświeżona wersja świetnie ocenianego RPG, które oryginalnie ukazało się w roku 2004 roku na konsoli GameCube. Nowe wydanie zaoferuje między innymi ulepszoną oprawę, animacje oraz muzykę, ale już same podstawy rozgrywki pozostaną niezmienione.

W sieci dostępne są już recenzje Paper Mario: The Thousand-Year Door i wynika z nich, że warto na ten tytuł czekać. Krytycy chwalą oprawę audiowizualną, a także zwracają uwagę na fakt, że mimo upływu 20 lat ta historia i gameplay nadal bawią i są w stanie zatrzymać na ekranie na dłużej. Nie zabrakło jednak pewnych wad - najczęściej wspomina się o niewielkiej liczbie nowości, a także o blokadzie płynności na poziomie 30 klatek na sekundę, co jest rozczarowującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że oryginał działał w 60 FPS. Najwyraźniej jednak nie są to rzeczy, które specjalnie przeszkadzają, bo nowa produkcja na Switcha osiągnęła w serwisie Opencritic średnią aż 89/100.

Paper Mario: The Thousand-Year Door - zwiastun premierowy