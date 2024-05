Dlaczego Masahiro Sakurai zrezygnował z Dolby Surround w Kirby Air Ride? Powód zaskakuje

fot. youtube.com

Masahiro Sakurai to japoński twórca gier wideo, który znany jest między innymi z prac nad seriami Kirby oraz Super Smash Bros. W miniony weekend wziął on udział w transmisji na żywo z okazji 10. urodzin marki Arcade Archives, w trakcie której podzielił się z widzami zaskakującą ciekawostką dotyczącej jednej produkcji sprzed ponad 20 lat. Sakurai rozpoczął swoją opowieść od tego, że przyznał się do przekazania pewnej rady deweloperom z Hamster Corporation (twórcom Arcade Archives). Miał on im powiedzieć, by jak najbardziej ograniczyli czas pomiędzy wyborem konkretnej produkcji, a przejściem do samej rozgrywki.

Kiedy jesteś w salonie gier, możesz szybko przejść od jednej maszyny do innej i zmienić grę. Dlaczego takiego samego odczucia nie ma się w przypadku Arcade Archives, mimo tego, że jest tam również wiele gier do wyboru? Zamiast wrzucenia monety i wybrania gry trzeba kliknąć ikonkę, poczekać na logo, tytuł, zapoznać się z instrukcjami, poczekać, aż wszystko się załaduje i dopiero wtedy jest się na ekranie głównym, po którym można rozpocząć rozgrywkę. Chcę żebyście podliczyli potrzebny na to czas i skrócili go chociaż o jedną sekundę - miał powiedzieć twórca.

Po tym Sakurai przyznał, że sam miał w jednej ze swoich gier, a konkretnie Kirby Air Ride z 2003 roku, zdecydować się na bardzo ciekawy zabieg. Twórca z premedytacją zrezygnował z wprowadzenia do gry obsługi systemu Dolby Surround, tylko po to... by na starcie wyświetlać o jedno logo mniej i tym samym skrócić czas oczekiwania na zabawę.

Jeśli zabierzesz sekundę od każdego użytkownika, to oznacza zabranie 10000 sekund od 10000 osób. Im częściej to się powtarza przez lata, tym więcej czasu tracą gracze.