Elden Ring: Shadow of the Erdtree - fabularny zwiastun dodatku. Oto Tyrania Płomienia Messmera!

Już w przyszłym miesiącu Elden Ring zostanie rozszerzone o nową, fabularną zawartość. Ta trafi do gry w ramach płatnego dodatku zatytułowanego Shadow of the Erdtree, które zaoferuje nie tylko nową historię, ale też kolejny region - Krainę Cienia, w której natrafimy na niebezpiecznych wrogów, pełne zagrożeń lochy, ale też nowe bronie i elementy wyposażenia. Już wcześniej dostaliśmy materiał wideo prezentujący fragmenty rozgrywki, teraz zaś przyszła pora na zwiastun, który wprowadza graczy w nową opowieść.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - zwiastun fabularny

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - premiera 20 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. DLC dostępne będzie w kilku edycjach, zainteresowani będą mogli sięgnąć między innymi po pakiet zawierający również podstawową wersję gry, jak i efektowną edycję kolekcjonerską, w której skład wchodzi między innymi figurka głównego antagonisty, Messmera Palownika.