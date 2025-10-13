Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

fot. materiały prasowe

Paramount Skydance złożyło już pierwszą ofertę w celu przejęcia Warner Bros. Discovery. Zaproponowało 20 dolarów za akcję. Daje to łącznie kwotę około 49,64 miliarda dolarów. David Zaslav jednak wraz ze swoim zespołem odrzucili ją, uznając za zbyt niską. Wciąż jest jednak otwarty na negocjacje i nie sprzeciwia się fuzji. Według doniesień, Paramount Skydance nie zamierza się poddać i już pracuje nad nową propozycją.

Warner Bros. Discovery miało dobry rok, ale...

Dla kontekstu warto dodać, że to był bardzo dobry rok dla Warner Bros. Discovery. Superman, Minecraft: Film, Grzesznicy, Zniknięcia, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie i Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi odniosły duży sukces. Wielu widzów jest teraz nastrojonych bardzo optymistycznie do nowego kinowego uniwersum DC. Grzesznicy udowodnili, że oryginalne tytuły wciąż mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem widzów, za to Minecraft niezaprzeczalnie rozbił bank w kasie biletowej. Na liście są też aż trzy dochodowe horrory, pokazujące że studio dobrze zinterpretowało trendy rynkowe po szumie wokół Substancji.

Należy jednak pamiętać, że mimo tegorocznych sukcesów, ​​firma wciąż zmaga się z długiem w wysokości 30-40 miliardów dolarów, powstałym w wyniku fuzji Warner Bros. i Discovery w 2022 roku. To może tłumaczyć, dlaczego David Zaslav jest tak otwarty na negocjacje z Paramount Skydance.

Co oznaczałaby fuzja Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery?

Dlaczego Paramount Skydance może tak zależeć na tej umowie? Przejmując Warner Bros. Discovery, studio zyskałoby dostęp do HBO Max, Warner Bros. Television & Motion Pictures i DC Studios, a także takich ważnych marek jak Gra o tron czy Władca pierścieni. Przejęłoby także całą bibliotekę złoczyńców i herosów z komiksowego świata DC. Wszystkie te franczyzy mają ogromny potencjał i bardzo rozbudowane fandomy, co oznacza całą rzeszę nowych widzów. A Paramount już ma swoich kolosów, jak Mission: Impossible, Top Gun i Star Trek.

Podsumowując, jeśli Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery, wraz ze wszystkimi własnościami intelektualnymi firmy, może umocnić swoją pozycję na rynku i stać się głównym rywalem Disneya.