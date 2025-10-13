Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Warner Bros. złożono ofertę. Do kogo mogą trafić Gra o tron, Władca pierścieni czy DC?

Paramount Skydance chce przejąć Warner Bros. Discovery. To oznaczałoby, że należałoby do nich HBO Max, Warner Bros. Television & Motion Pictures i DC Studios, a także takie franczyzy jak Star Trek, Gra o tron czy Władca pierścieni​. Złożono już pierwszą ofertę.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  warner bros. discovery 
paramount Gra o tron dc władca pierścieni
37. Daenerys Targaryen (Gra o tron) fot. materiały prasowe
Reklama

Paramount Skydance złożyło już pierwszą ofertę w celu przejęcia Warner Bros. Discovery. Zaproponowało 20 dolarów za akcję. Daje to łącznie kwotę około 49,64 miliarda dolarów. David Zaslav jednak wraz ze swoim zespołem odrzucili ją, uznając za zbyt niską. Wciąż jest jednak otwarty na negocjacje i nie sprzeciwia się fuzji. Według doniesień, Paramount Skydance nie zamierza się poddać i już pracuje nad nową propozycją.

Warner Bros. Discovery miało dobry rok, ale...

Dla kontekstu warto dodać, że to był bardzo dobry rok dla Warner Bros. Discovery. Superman, Minecraft: Film, Grzesznicy, Zniknięcia, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie i Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi odniosły duży sukces. Wielu widzów jest teraz nastrojonych bardzo optymistycznie do nowego kinowego uniwersum DC. Grzesznicy udowodnili, że oryginalne tytuły wciąż mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem widzów, za to Minecraft niezaprzeczalnie rozbił bank w kasie biletowej. Na liście są też aż trzy dochodowe horrory, pokazujące że studio dobrze zinterpretowało trendy rynkowe po szumie wokół Substancji

Należy jednak pamiętać, że mimo tegorocznych sukcesów, ​​firma wciąż zmaga się z długiem w wysokości 30-40 miliardów dolarów, powstałym w wyniku fuzji Warner Bros. i Discovery w 2022 roku. To może tłumaczyć, dlaczego David Zaslav jest tak otwarty na negocjacje z Paramount Skydance.

Co oznaczałaby fuzja Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery?

Dlaczego Paramount Skydance może tak zależeć na tej umowie? Przejmując Warner Bros. Discovery, studio zyskałoby dostęp do HBO Max, Warner Bros. Television & Motion Pictures i DC Studios, a także takich ważnych marek jak Gra o tron czy Władca pierścieni. Przejęłoby także całą bibliotekę złoczyńców i herosów z komiksowego świata DC. Wszystkie te franczyzy mają ogromny potencjał i bardzo rozbudowane fandomy, co oznacza całą rzeszę nowych widzów. A Paramount już ma swoich kolosów, jak Mission: Impossible, Top Gun i Star Trek.

Podsumowując, jeśli Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery, wraz ze wszystkimi własnościami intelektualnymi firmy, może umocnić swoją pozycję na rynku i stać się głównym rywalem Disneya

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  warner bros. discovery 
paramount Gra o tron dc władca pierścieni
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,4

2025
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Zobacz w kinie Obecność 4: Ostatnie namaszczenie Horror

6,7

2025
Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
Oglądaj TERAZ Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi Horror

7,6

2025
Grzesznicy
Oglądaj TERAZ Grzesznicy Horror

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi

7,6

2025
Zniknięcia
Oglądaj TERAZ Zniknięcia Horror

5,6

2025
Minecraft: Film
Oglądaj TERAZ Minecraft: Film Przygodowy

Najnowsze

1 Silent Hill 2 Remake
-
Plotka

Czy Born from a Wish zostanie odświeżone? Aktorka z Silent Hill 2 Remake dała pewną wskazówkę

2 Battlefield 6
-

Battlefield 6 z kontrowersyjnym rozwiązaniem. Gracze na PS5 mogą zdobywać punkty doświadczenia szybciej

3 Daredevil: Odrodzenie
-

Wyciekł już cały zwiastun 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Fani rozpływają się nad trailerem

4 keira knightley
-

Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

5 Tron: Ares
-

Tron: Ares to największa filmowa klapa ostatnich lat. Straty finansowe mogą być gigantyczne

6 Star Wars: Starfighter
-
Plotka

Czy Ryan Gosling i Amy Adams grają postaci z Legend Star Wars? Ta teoria nie ma wiele sensu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s19e02

Zaklinacze koni

s19e02

Detektyw Murdoch

s03e06

s06e02

Spoza układu

s06e05

Spoza układu

s06e09

Spoza układu

s06e08

Spoza układu

s06e06

Spoza układu
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sacha Baron Cohen
Sacha Baron Cohen

ur. 1971, kończy 54 lat

Katia Winter
Katia Winter

ur. 1983, kończy 42 lat

Christopher Judge
Christopher Judge

ur. 1964, kończy 61 lat

Kiele Sanchez
Kiele Sanchez

ur. 1977, kończy 48 lat

Aleksandra Konieczna
Aleksandra Konieczna

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV