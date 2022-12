Path of Exile otrzyma rozgrywkę w stylu roguelike. Darmowy dodatek The Forbidden Sanctum zadebiutuje w tym miesiącu!

fot. Grinding Gear Games

Chociaż wiemy, że powstaje Path of Exile 2, to pierwsza część w dalszym ciągu jest intensywnie rozwijania przez deweloperów ze studia Grinding Gear Games. Zapowiedzieli oni, że popularna "jedynka" już wkrótce doczeka się kolejnej solidnej porcji nowej zawartości w ramach darmowego dodatku zatytułowanego The Forbidden Sanctum.

Bez wątpienia najciekawszą z zaplanowanych nowości będzie tryb inspirowany popularnymi produkcjami z gatunku roguelike. Gracze Path of Exile będą mogli zwiedzać korytarze pradawnej świątyni, która ukryta jest gdzieś pod Fellshrine Ruins. Każde podejście do The Forbidden Sanctum ma być inne, ale wszystkie będzie łączyć jedno: będą one bardzo wymagające. Kluczem do sukcesu ma być unikanie wrogich ataków, odpowiednie zarządzanie zasobem o nazwie Resolve (będącym czymś na kształt paska zdrowia, który nie regeneruje się automatycznie i obowiązuje wyłącznie na terenie świątyni), a także odpowiednie balansowanie ryzykiem i nagrodami. Podczas przemierzania podziemnych tuneli nie zabraknie bowiem okazji do zdobycia potężnych wzmocnień, ale i aktywowania modyfikatorów, które będą mogły dodatkowo utrudnić zabawę.

Path of Exile: The Forbidden Sanctum

Oczywiście nowości i zmian będzie znacznie więcej. W trakcie transmisji wspomniano także między innymi o dwóch nowych gemach przeznaczonych dla postaci walczących w zwarciu. Volcanic Fissure to potężne uderzenie, które wywołuje eksplozje na niewielkim obszarze, a Frozen Legion przywołuje lodowe rzeźby, które atakują pobliskich wrogów. Interesująco zapowiada się również Ruthless Mode, czyli alternatywny tryb, który można aktywować podczas tworzenia postaci. Podczas rozgrywki w ten sposób będziemy znajdować znacznie mniej przedmiotów, przez co zabawa ma być zdecydowanie bardziej wymagająca.

Oprócz tego wszystkiego The Forbidden Sanctum wprowadzi też nowe przedmioty, modyfikatory potworów czy zmiany w aktywnościach endgame. Nie zabraknie również poprawek balansu.

Path of Exile: The Forbidden Sanctum zadebiutuje już 9 grudnia na PC. Gracze konsolowi (na PlayStation i Xboksie) na nową zawartość będą musieli poczekać nieco dłużej, bo do 14 grudnia.