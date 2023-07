Film Watchmen: Strażnicy utorował drogę Avengersom? Patrick Wilson komplementuje Zacka Snydera

materiały prasowe

Patrick Wilson to producent, piosenkarz i aktor znany z takich filmów jak Naznaczony czy Obecność. Reżyserował także film Naznaczony: Czerwone drzwi, który niedawno miał premierę.

W wywiadzie dla ReelBlend mówił o filmie Watchmen. Strażnicy z 2009 roku, w którym wcielił się w postać Dana Dreiberga, drugiego Nocnego Puchacza. Wilson chwalił także reżysera Zacka Snydera za to, że wyprzedził konkurencję swoim pomysłem na film o superbohaterach.

Watchmen to jedyny mój film, który obejrzałem od początku do końca od czasu premiery. Ten film jest niesamowity - mówił Wilson. Chciałem tylko spojrzeć na to jako starszy facet, jako filmowiec. Wiedziałem, że Zack wyprzedza konkurencję. To dziwne, że widzowie nie byli na to gotowi. Ale taki film był potrzebny [...]

Wilson wskazywał na fakt, że dzięki filmom jak ten, mogły rozwijać się inne superbohaterskie produkcje.

Watchmen: Strażnicy - fabuła

Watchmen: Strażnicy to film science-fiction z 2009 roku, będący adaptacją komiksu Strażnicy autorstwa Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa.

W latach 80. w Stanach Zjednoczonych wszyscy superbohaterowie są pozbawieni praw, a jedynie część z nich może dalej działać, jednak pod ścisłą kontrolą rządu. Kiedy ginie jeden z byłych superbohaterów, przyjaciel ofiary, Rorschach, postanawia namierzyć mordercę.

Źródło: DC/Warner Bros.