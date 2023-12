Patrick Wilson - ranking filmów. Horrory, dramaty i filmy superbohaterskie

fot. materiały prasowe

Reklama

Do kin wszedł właśnie Aquaman i Zaginione Królestwo, w którym występują Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II i Nicole Kidman. Do roli powrócił też Patrick Wilson, którego możemy oglądać w kilku produkcjach rocznie. Miłośnicy horrorów znają go z roli Eda Warrena z uniwersum Obecność, a także serii filmów Naznaczony. Inni mogą go pamiętać ze znakomitej roli w 2. sezonie Fargo albo z superbohaterskiego filmu Watchmen. Strażnicy. Na przestrzeni lat wystąpił też w wielu niezależnych produkcjach.

Z okazji premiery drugiej części Aquamana przedstawiamy ranking filmów, w których wystąpił Patrick Wilson. Powstał na podstawie ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Kolejność wyznacza wartość Tomatometru wyrażona w procentach, którą możecie zobaczyć przy każdym tytule w poniższej galerii. Dodajmy, że w zestawieniu nie znalazła się polska produkcja Jack Strong, w której zagrał amerykański aktor. Wynika to z tego, że ma za mało recenzji do wyznaczenia procentu "świeżości" (pozytywnych opinii), aby następnie ją sklasyfikować. Jednak warto wspomnieć, że ma 77% pozytywnych opinii wśród widzów. Zobaczcie poniżej, jak krytycy oceniali te filmy.

Patrick Wilson - ranking filmów

36. Nie ma jak w piekle – 5%